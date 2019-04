Synes du, Radioavisen lød anderledes i dag?

Ifølge en pressemeddelelse har de på DR i dag gennemført »de største ændringer i mange år«.

Direktør for blandt andet DR Nyheder Sandy French fortæller, at man fra tirsdag den 2. april »vil holde fast i en stolt arv, men bringe Radioavisen ind i en ny tid med nyt formsprog, ny lyd og fornyet relevans.«

Meget overordnet forklarer hun:

»Radioavisen vil fremover indeholde en sund balance mellem det væsentlige og dét, der optager befolkningen. Lytterne vil opleve, at vi i stigende grad kommer til at arbejde med dynamisk radio, hvor temposkift og stærke værter spiller en stor og vigtig rolle for at gøre Radioavisen mere forståelig for alle.«

»Vi vil lave moderne, relevant nyhedsformidling på radio, som samler lytterne på tværs af alder, geografi, uddannelse og beskæftigelse.«

Hun er mere konkrete, når det kommer til afsløringen af det nye lydunivers.

Her vil man forkorte afspilningen af rådhusklokkerne samt lægge et stille beat under.

Dropper håndbold



»Dermed vil vi fastholde nogle af de forholdsvis mange lyttere, der ellers falder fra, når de hører rådhusklokkerne. Derudover arbejder vi med en tydeligere lydmæssig adskillelse af indslagene i Radioavisen, som også er med til at gøre indholdet mere forståeligt og give det et nutidigt udtryk,« lyder det fra Sandy French.

Ifølge DR lytter omkring tre millioner danskere om ugen til mindst én radioavis. En normal morgenradioavis har ifølge DR omkring en million lyttere.

Siden nytår har alle DR's radiokanaler - undtagen P3 - sendt samme version af Radioavisen, så man istedet har haft råd til at arbejde med blandt andet podcast.

Den 'nye' radioavis vil både sende traditionelt set væsentlige nyheder og så ting, der optager befolkningen. DR nævner selv dækningen af VM i håndbold som noget, der måske ikke er så væsentlig, men som samler befolkningen og derfor skal være en del af Radioavisen.

Arbejder med sproget



På Christiansborg har man de senere år efterlyst højere medie-tilstedeværelse udenfor København. DR oplyser, at man i højere grad vil opleve Radioavisen tilstede i hele Danmark.

»Det opnår vi blandt andet gennem et endnu tættere og stærkere samarbejde med DR’s ni distrikter, som i forvejen producerer radio i absolut topklasse, og som befolkningen kender og er virkelig glade for,« lyder det fra Sandy French.

Hun tilføjer, at man desuden vil arbejde på at tale korrekt dansk.

»Vi kommer til at arbejde rigtig meget med sproget, fordi vi gerne vil forklare svære emner bedre, end vi hidtil har gjort. Det vil nogen måske opleve som en forfladigelse, men det betyder, at folk bedre kan forstå verden, når vi taler det sprog, som lytterne selv taler. Radioavisen er ikke lektielæsning, den er en vidende og troværdig ven, der fortæller dig væsentlige og relevante nyheder fra Danmark og hele verden uanset din alder og uddannelse, uanset hvor du bor, og hvad du laver.«