Den ikoniske serie 'Dexter' gør tv-comeback med en niende sæson.

Medieselskabet Showtime, der har produceret serien, bekræftede natten til torsdag dansk tid, at 'Dexter' får nyt liv med nye episoder. Det skriver CNN og adskillige andre amerikanske medier.

Showtime meddeler således, at ti nye episoder om seriemorderen Dexter spillet af Michael C. Hall bliver produceret.

Produktionen begynder allerede i den kommende vinter, og de nye afsnit forventes at få premiere i efteråret 2021 som en fortsættelse af de første otte sæsoner.

»'Dexter' er en fantastisk serie – både for dens millioner af fans og for Showtime, da dens gennembrud hjalp med at få vores virksomhed på kortet,« udtaler Gary Lavine, en af præsidenterne for underholdningsafdelingen hos Showtime.

Han tilføjer:

»Vi ville kun genskabe denne unikke karakter, hvis vi kunne finde en kreative idé, der i sandhed var genial. Nu er jeg glad for at kunne meddele, at Clyde Phillips og Michael C. Hall har fundet det, og vi kan ikke vente med at dele det med resten af verden.«

Michael C. Hall er som sagt seriens hovedrolle, mens Clyde Phillips har skrevet serien.

'Dexter' havde sin første skærmtid fra 2006 til 2013 og opnåede enorm succes.

Serien modtog adskillige Emmy-nomineringer, og Michael C. Hall modtog sågar en Golden Globe tilbage i 2010.

Om serien får flere end ti nye afsnit på sigt, vides ikke – men i hvert fald kan fans se frem til niende sæson næste år.