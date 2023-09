Bjørli Lehrmann, en af de 18 deltagere i TV 2 programmet ‘Forræder’, er blevet indlagt.

Det oplyser naturvejlederen selv på Facebook, hvor hun skriver, at der er en trist årsag til, at hun har været ‘fraværende en tid’.

»Jeg har været indlagt med en blodprop i hjernen,« skriver den 68-årige.

Bjørli Lehrmann har tidligere sammen med blandt andre Sebastian Klein medvirket i tv-programmet ‘1 døgn, 2 hold, 3 dyr’ på TV 2. Men senest har hun været aktuel som en af deltagerne i tv-krimi mysteriet ‘Forræder’.

I sit opslag beroliger hun sine følgere på Facebook og lover:

»Jeg skal nok blive mig selv igen, men lige nu er alt betydeligt besværligt, og det kommer til at tage noget tid,« skriver hun ved siden af et scanningsbillede af en hjerne.

Hun lader også skinne igennem, at genoptræningen tærer på kræfterne:

»I må helst ikke skrive for meget til mig personligt, for det gør mig træt at læse,« slutter hun opslaget.