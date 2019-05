Rachel Ellebye blev i fredags international student, og den unge 'Årgang 0'-stjerne har allerede fremtidsplanerne klar.

Rachel er blevet student fra Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole.

Mange heppede på Rachel Ellebye, dengang man kunne følge hendes livs op- og nedture i TV2-programmet ‘Årgang 0’. Igennem programmet blev det klart, at Rachel voksede op til at blive en kløgtig og rejselysten ung kvinde. Som vi kunne se i ‘Årgang 0’, så indskrev Rachel sig tilbage i august 2017 på den internationale gymnasielle uddannelse, International Baccalaureate, ofte forkortet IB, på Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole.

I fredags kulminerede så tre års hårdt arbejde, da 19-årige Rachel blev færdig som international student. Her kunne hendes mor, præst Theresia Treschow-Kühl, give Rachel sin flotte studenterhue på.

'Det føles utroligt dejligt. Meget befriende! Nu skal jeg bare slappe af og være sammen med venner og familie,' fortæller den nyudklækkede student Rachel til Realityportalen.

En væsentlig del mangler

Båndet på Rachels studenterhue er dækket med en masse flag, der symboliserer, at Rachel har færdiggjort en international uddannelse, hvor hun udelukkende er blevet undervist på engelsk.

Også for eksaminerne gælder, at det foregår på engelsk. Som IB-student skal man op til skriftlig eksamen i alle fag, ligesom der er mundtlig eksamen i sprogfag.

Og i fredags var Rachel oppe til den sidste eksamen af slagsen, hvorefter hun med god samvittighed kunne få studenterhuen på, selv om der stadig mangler en væsentlig del.

'Jeg har ikke fået mine karakterer endnu. De kommer først den 6. juni,' lyder det med et smil fra Rachel, der dog føler sig sikker på, at huen får lov at blive siddende, selvom eksamensbeviset, et såkaldt IB Diploma, ikke er kommet endnu.

Selvom den første stund som student skal nydes med at slappe af i godt selskab, betyder det ikke, at Rachel ikke har lagt planer længere frem.

'Først skal jeg have et sabbatår, hvor jeg vil arbejde, jeg er ikke sikker på hvad endnu, og måske rejse med Eirik. Og så derefter uni! Jeg vil gerne studere geografi på KU,' forklarer Rachel. Tidligere har ‘Årgang 0’-stjernen luftet tanken om, at sabbatåret – og måske endda også den videregående uddannelse – skulle foregå i Norge, hvor kæresten Eirik Øyås bor.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.