14. November 2016.

Så lang tid siden er det, at det danske Counter-Strike-hold Astralis senest var uden for top-10 på verdensranglisten. Men efter at have været altdominerende gennem de seneste år med det ene trofæ efter det andet, så er nedturen for alvor komplet for de danske stjerner, der på alle måder ikke har lignet sig selv i 2020.

Astralis ligger således nummer 11 på den nyeste rangliste hos HLTV, der toppes af tyske BIG.

Nedturen på verdensranglisten skyldes først og fremmest, at det stjernespækkede mandskab har været tvunget til at foretage to udskiftninger, efter først Lukas 'gla1ve' Rossander og derefter Andreas 'Xyp9x' Højsleth begge trak stikket for en stund på grund af stress og udbrændthed.

Hver enkelt spiller råder nemlig over en femtedel af det samlede antal point til listen og med to udskiftninger har det kostet dyrt for Danmarks mest vindende hold.

Bedre bliver det ikke af, at Astralis ikke har været i kamp siden sit skuffende resultat til DreamHack Masters Spring 2020 og i det hele taget ikke har haft et år, der indtil videre tilnærmelsesvis ligner de foregående.

Lige nu er der sommerferie i Counter-Strike-verdenen, og det betyder også, at der går lidt tid, før Astralis' stjerner kan revanchere og forsøge at kravle sig tilbage blandt de bedste i verden.

Det sker til den prestigefyldte turnering ESL One Cologne 2020, der afholdes fra 21. til 30. august.

Udover Astralis er der også tre andre danske hold blandt de 30 bedste mandskaber på i verden. Heroic og Mad Lions er således placeret som henholdsvis nummer 18 og 19, mens North indtager en 24. plads.