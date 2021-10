Den danske butikskæde Lysmesteren er blevet solgt.

Alle 30 butikker i Danmark samt alle medarbejdere vil fra nytår være overtaget af selskabet Euronics.

Salget er netop faldet på plads, og dermed er CB Nordisk Holding, der har ejet el- og lampekæden siden 2015, snart fortid.

Lysmesteren har eksisteret i mere end 25 år og kalder sig selv for 'Danmarks største og mest seriøse kæde af belysningsbutikker – og landets førende lampeforhandler'.

Men succesen kan ifølge Euronics Danmark blive endnu større.

»Der er et uforløst potentiale i Lysmesteren, men jeg er sikker på, at vi med vores setup og knowhow kan løfte sammen med kædens butikker og derigennem sikre, at Lysmesteren bliver en endnu stærkere aktør i den danske detailhandel,« siger Thomas Holm Hedelund, direktør hos den nye ejer, i en pressemeddelelse:

»Hvis vi skal udvikle detailhandlen, også uden for de større byer, kræver det, at vi konsoliderer os og skaber effektive forretningsgange. Penge alene gør det ikke. Det kræver indsigt og

kompetencer, og det har Euronics Danmark, og disse kompetencer skal vi yderligere udvikle over den kommende tid som en del af vores strategi.«

Euronics er et indkøbsfællesskab, hvor butikkerne selv er ejere af paraplyselskabet. I Danmark drejer det sig om over 130 butikker inden for forskellige områder som el, elektronik, hårde hvidevarer og belysning – eksempelvis i kæderne EL-Salg, Lyspunkt og Photocare – samt fra 4. januar 2021 også Lysmesteren.

Euronics er også en større europæisk sammenslutning med 11.000 butikker fordelt i 37 lande i Europa og kalder sig for 'Europas største indkøbsfællesskab af

forbrugerelektronik'..