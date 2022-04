Søndag bliver det forbudt for russiske skibe at lægge til i havne i Danmark og EU, og det rammer den danske milliardvirksomhed NLMK Dansteel hårdt.

Det skriver finans.dk på baggrund af en meddelelse fra firmaet.

»Det bliver ikke nemt at erstatte en meget effektiv forsyningskæde udviklet over mange år, og det (forbuddet mod russiske skibe, red.) vil øge risikoen for vores forretning,« lyder det i en meddelelse fra det danske stålvalseværk.

NLMK Dansteel har i årevis været afhængige af russiske fragtskibe, der ifølge finans.dk 170 gange om året har sejlet store uforarbejdede stålblokke til Frederiksværk, hvor NLMK Dansteel hører til.

Men det er altså slut nu.

NLMK Dansteel er ejet af den russiske milliardær Vladimir Lisin, der ifølge Bloomberg er nummer 67 på listen over verdens rigeste med en formue på 144 milliarder kroner og den fjerde rigeste russer.

Vladimir Lisin fotograferet sammen med Vladimir Putin i 2017. Sergei Ilnitsky / POOL / AFP Foto: Sergei Ilnitsky Vis mere Vladimir Lisin fotograferet sammen med Vladimir Putin i 2017. Sergei Ilnitsky / POOL / AFP Foto: Sergei Ilnitsky

Han har flere gange taget offentligt afstand fra den russiske invasion af Ukraine og har i et brev til sine ansatte skrevet, at krigens omkostninger er umulige at retfærdiggøre.

“Tabte liv er altid en enorm tragedie, der er umulig at retfærdiggøre. Jeg er overbevist om, at en fredelig, diplomatisk løsning på konflikten altid er at foretrække frem for brugen af magt.”

Dermed er Vladimir Lisin en af de få russiske milliarder, som åbent har udtalt sig mod krigen.

Lisin er trods sin betydelige rigdom og tætte forhold til Kreml endnu ikke ramt af de sanktioner, som har ramt en række russiske oligarker, der har fået indefrosset deres aktiver.

Men ifølge BBC ser Storbritannien på mulighederne for at sanktionere et stort slot, som Vladimir Lisin ejer i Skotland.

Og nu er oligarkens danske virksomhed altså også i risiko for at tabe penge på baggrund af nye økonomiske sanktioner.

Overfor finans.dk medgiver NLMK Dansteel også, at det russiske ejerskab har medført tøven fra nogle af deres kunder, men virksomheden holder fast i at opfylde de ordrer den har.

NLMK Dansteel omsatte i 2020 for 2.3 milliarder kroner, og er Halsnæs Kommunes største arbejdsplads med 500 ansatte.