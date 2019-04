At være nummer to er ikke godt nok for takeawayplatformen Hungry.dk.

Bagmændene er derfor klar med et stort vækstfremstød for at overtage førstepladsen på det danske takeawaymarked fra Just Eat.

Det fortæller stifteren af Hungry.dk - Morten Larsen - til erhvervsmediet Finans.

»Vi satser alt på at blive nummer ét i Danmark. Det er selvfølgelig meget optimistisk at sige, men jeg tror, at vi kan overhale Just Eat i Danmark inden for relativt få år,« forklarer Morten Larsen, der tidligere har været direktør i Just Eat.

I øjeblikket sidder Hungry.dk ifølge Finans på mellem 12 og 20 procent af det danske marked, alt efter hvordan man afgrænser det, mens Just Eat sidder sikkert i førersædet med 70 procent.

For at æde sig ind på markedet og overtage førstepladsen har Hungry.dk tænkt sig at være mere offensive i sin markedsføring.

Derudover ønsker man også at få langt flere spisesteder på takeawayplatformen i år - også klassiske restauranter, som måske ikke har leveret takeaway tidligere, forklarer Morten Larsen.

Sidste år fik Hungy.dk et overskud på 7,5 millioner, hvilket er en vækst på 33 procent.