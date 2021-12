Den populære Café Aarhus har fået en bøde på grund af manglende rengøring i deres lokaler på Nørre Allé.

Bøden på 5.000 kroner skyldes, at Fødevarestyrelsen under et besøg fandt skidt, støv og gamle produktrester flere steder i lokalerne.

Lagerrummet til opbevaringen af drikkevarer samt køkken/opvaskerummet fremstod ikke rent, konstaterer styrelsen i en rapport.

»Generelt er vægge belagt med skidt, støv og gamle produktrester. Rundt langs lofter findes en del spindelvæv«

På lageret fandt man under tilsynet en køler med drikkevarer, hvor låge samt bunden i køleren er belagt med produktrester, sort skidt og støv.

Under et køkkenbord i køkken/opvaskerum var der »meget skidt, støv og indgroede produktrester.«

Opvaskemaskinen havde rester efter kalk, rengøring- og produktrester. Emhætten og udsugningsrøret var belagt af et tykt lag støv.

Under besøget havde virksomheden følgende bemærkning til den manglende rengøring:

»Vi sælger kun øl.«

»Vi har planlagt rengøring på søndag, vi troede først i kom på genbesøg efter 2 måneder. Vi har personalemangel,« sådan fremgår det i tilsynsrapporten fra Fødevarestyrelsen.

Derudover understregede virksomheden også, at man slet ikke bruger emhætten og udsugningen.

Det ændrede dog ikke på, at virksomheden fik en bøde på 5.000 kroner og en bemærkning om, at al inventar skal rengøres uanset om det anvendes eller ej.

Ejeren af Café Århus har ikke ønsket at kommentere sagen over for B.T. Aarhus.