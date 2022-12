Lyt til artiklen

Priser er blevet så høje, at de for første gang har krydset grænsen.

»Nye, højloftede lokaler tæt på motorvejen bliver udlejet til 400-475 kroner, og det er noget højere, end vi har været vant til i Nordjylland. For første gang i mine 17 år som erhvervsmægler har jeg for nylig hørt om forhandlinger om et par udlejninger til over 500 kroner per kvadratmeter,« siger Mattias Manstrup fra ejendomsmægleren Nordicals i Aalborg.

Og det skyldes ifølge Nordjyske en ting: At der er mangel på erhvervslokaler til lager, logistik, produktion eller værksted i Nordjylland.

For tal fra Ejendomstorvet.dk – landets største portal for erhvervslokaler – viser, at mængden af ledige lokaler i Nordjylland er på det laveste niveau i de 20 år, hvor man har registreret det.

Kun 0,9 procent står tomme i øjeblikket.

Tallene fra Ejendomstorvet.dk viser, at der er 99 ledige lokaler i Nordjylland, flest i Aalborg Kommune (36), derefter følger Frederikshavn (24) og Hjørring (19).

Ifølge fornævnte Mattias Manstrup fra Nordicals er en del af forklaringen på det lave udbud, at der i de seneste 30 år er blevet opført meget få ejendomsmål og oftest af virksomheder til eget formål.

De 11 nordjyske kommuner har i alt 9,9 mio. kvadratmeter lagerlokaler, logistikejendomme, produktionshaller og værksteder svarende til 13 procent af landets samlede arealer.

Landsgennemsnittet for ledige erhvervslokaler hedder 1,3 procent.