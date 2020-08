Lighederne var slående. Uhyggeligt slående.

Begge piger havde langt nøddebrunt hår. Blå øjne. Et smittende smil. Og så var de forsvundet, efter de havde valgt at gå vej hjem fra en bytur. Kunne der virkelig være tale om den samme gerningsmand?

Det var det spørgsmål, som efterforskerne på Emilie Meng-sagen stillede sig selv i januar 2017 – blot tre uger efter Emilie Mengs lig var blevet fundet i en sø ved Regnemarks Bakke.

Den anden pige – hende, der i udseende mindede om Emilie Meng – hed Birna Brjánsdóttir. Hun var 20 år, boede i Island og kom – som du kan høre i syvende afsnit af podcasten 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte' – i begyndelsen af 2017 til at spille en aktiv rolle i efterforskningen af mordet på 17-årige Emilie Meng.

Natten mellem den 13. og 14. januar var Birna Brjánsdóttir med nogle venner i byen i Islands hovedstad, Reykjavík.

De var på barer og natklub på Laugavegur, som er byens hovedstrøg med masser af puls til langt ud på natten.

Et godt stykke efter midnat forlod den 20-årige islænding natklubben og trådte ud i kulden på den næsten mennesketomme gade. Hun købte en falafel og gav sig herefter til at gå mod farens hjem, der lå cirka 30 minutter derfra.

Kunne følge hende på overvågningen

Via de mange overvågningskameraer, der er sat op langs Laugavegur, kunne politiet efterfølgende se, hvilken vej Birna var gået. Men mellem to gadehjørner, der var overvåget af hver sit kamera, var Birna pludselig væk.

20-årige Birna Brjánsdóttir forsvandt efter en bytur i Reykjavik natten mellem 13. og 14. januar 2017. Der var flere ligheder mellem hendes forsvinden og sagen om Emilie Meng. Så mange ligheder, at dansk politi var i kontakt med islandsk politi og en overgang undersøgte, om gerningsmanden i de to sager kunne være den samme. Foto: Metropolitan Police / AFP Foto: HO Vis mere 20-årige Birna Brjánsdóttir forsvandt efter en bytur i Reykjavik natten mellem 13. og 14. januar 2017. Der var flere ligheder mellem hendes forsvinden og sagen om Emilie Meng. Så mange ligheder, at dansk politi var i kontakt med islandsk politi og en overgang undersøgte, om gerningsmanden i de to sager kunne være den samme. Foto: Metropolitan Police / AFP Foto: HO

Sagen om den forsvundne kvinde fik stor mediebevågenhed, og også hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fulgte man med skærpet interesse med i, hvordan sagen udviklede sig.

Ud over de åbenlyse fællestræk ved den måde, Emile og Birna var forsvundet på, og det faktum, at kvinderne lignede hinanden, fik Birna-sagen pludselig dansk politis fulde opmærksomhed, da det en uge senere kom frem, at Birna Brjánsdóttir var blevet dræbt.

Og ikke nok med det: Hendes lig var blevet placeret i vand. Ligesom Emilie Mengs lig var det.

Gerningsmand var jævnligt i Danmark

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi var nu nødt til at kigge nærmere på den mand, de islandske myndigheder havde anholdt for Birnas forsvinden og senere drab.

Overvågningsbilleder af Birna Brjansdottir fra den nat, hun forsvandt. Det var blandt andet overvågningen, der viste sig at være yderst brugbar for politiet i opklaringen af sagen. Foto: REYKJAVIK METROPOLITAN POLICE HA Vis mere Overvågningsbilleder af Birna Brjansdottir fra den nat, hun forsvandt. Det var blandt andet overvågningen, der viste sig at være yderst brugbar for politiet i opklaringen af sagen. Foto: REYKJAVIK METROPOLITAN POLICE HA

Det viste sig nemlig, at manden, den 25-årige grønlænder Thomas Møller Olsen, med jævne mellemrum var i Danmark, og at han havde været det, lige op til Birna Brjánsdóttir forsvandt.

Han var fisker på en stor trawler, der regelmæssigt lagde til ved Frederikshavn i Nordjylland.

»Kort efter Birna blev fundet, var islandsk politi i kontakt med deres danske kolleger, fordi der var ret mange ligheder i de to sager,« fortæller den islandske journalist Freyr Gígja Gunnarsson i podcasten.

Han fortæller desuden om flere ligheder mellem Birna- og Emilie-sagen, og der kommer detaljer frem om den spektakulære anholdelsesaktion af Thomas Møller Olsen.

To islandske betjente fører den anholdte Thomas Møller Olsen ud af retslokalet. Thomas Møller Olsen blev senere idømt 19 års fængsel for mordet på Birna. Foto: Eggert Jóhannesson Vis mere To islandske betjente fører den anholdte Thomas Møller Olsen ud af retslokalet. Thomas Møller Olsen blev senere idømt 19 års fængsel for mordet på Birna. Foto: Eggert Jóhannesson

En aktion, der blev udført af Islands særlige aktionsstyrke 'Víkingasveitin', og som fandt sted på åbent hav i otte meter høje bølger.

Efterforskningsleder på Emilie Meng-sagen, Søren Ravn-Nielsen, bekræftede i slutningen af januar 2017, at politiet havde kigget mod Island, og at de havde interesseret sig for Thomas Møller Olsen og kigget på hans mulige rolle i Emilie Meng-sagen.

Han havde ikke været i Danmark i juli 2016, da Emilie Meng forsvandt. Men det fandt man først ud af senere.

Du kan lytte til alle afsnit af 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte' HER.

