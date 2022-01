Det har hele tiden været planen, at de danske børn skal tilbage i klasselokalerne på landets skoler 5. januar efter at have været hjemme siden midten af december. Dengang blev børnene sendt på tidlig juleferie på grund af stigende coronasmitte.

Alligevel har det undervejs været debatteret, om det nu også er forsvarligt at åbne skolerne for børnene igen. Både Statens Serum Institut (SSI) og Danmarks Lærerforening har udtalt, at genåbningsplanen for skoleeleverne ser »rigtig svær ud«. Lærerforeningen er bekymret for smitteudbrud og har derfor foreslået, at eleverne kun skal gå i skole hver anden dag.

Selvom de daglige smittetal fortsat er nogle af de højeste, vi har set under epidemien, så har det også vist sig, at omikronvarianten er langt mindre farlig end frygtet. Samtidig er indlæggelsestallene i den laveste ende af SSIs estimater. Derfor kan man løfte øjenbrynene over, at en udvidet lukning overhovedet er til debat.

Børnenes trivsel har været nedprioriteret gennem den efterhånden to år lange periode med corona, og en forlængelse af skolelukningen ville lægge yderligere pres på den trivsel.



Midt i det stærke coronafokus er vi nødt til også at insistere på at holde fast i et helhedsorienteret syn på sundhed. Med tunnelsyn og skyklapper kan det virke, som om coronaen udgør hele vores sundhed og helbred, men løfter vi blikket en anelse, ser vi, at det jo kun er en del af det samlede billede.

Undersøgelser fra første nedlukning viser, at nogle børn har det rigtig svært under isolation og lockdown. Børnenes øgede digitale tilstedeværelse under hjemmeskolingen har gjort dem mere sårbare. Under corona har flere børn og unge oplevet at blive mobbet på nettet. Og organisationer melder om en markant stigning i henvendelser om digitale krænkelser – herunder af seksuel karakter. Det var konklusionen i en rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden, 'Svigt af børn i Danmark', der gav en status på børnenes trivsel.

Der er altså tunge afledte effekter af, at eleverne skal gå i skole derhjemme. Det slider på børnene, og det slider samtidig på familier, der med hjemmeundervisning er under stort pres. Hjemmeskoleordningen kan således også brede sig til mistrivsel og stress hos forældre.

Det er svært at forestille sig, at SSI har onde intentioner med deres anbefalinger, og selvfølgelig skal den stigende coronasmitte tages alvorligt. Omvendt er sundhedsmyndighedernes opgave i denne tid jo også et ensidigt fokus på corona. I den sammenhæng kan det større sundhedsbillede blive skubbet i baggrunden – med konsekvenser for børn og familiers almene sundhedstilstand til følge.

Derfor: en opfordring til at zoome ud og med et smil byde børnene velkommen tilbage på skolerne.