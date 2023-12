Pernille Vermund retter nu skarp kritik af Elvira Pitzner, der fortsat er tilbageholdt i Dubai under anklage for utroskab.

Nye Borgerlige-stifteren mener, at den 26-årige realitystjerne og influencer »ligger som hun har redt« og har gjort sig skyld i såkaldt falsk varebetegnelse ved at promovere Dubai.

»Det er meget nemt at sidde i et godt liv i Dubai og fremstille overfor den danske befolkning, at her er så skønt og glamourøst, men virkeligheden er jo, at det er islamisk land, og det er islamisk lovgivning, der gælder,« siger Pernille Vermund til B.T.

»Hvis der er kvinder, der har set Elvira Pitzners liv og tænkt, at det vil de også prøve, uden at have fået bagsiden af medaljen, så får de forhåbentligt nu en øjenåbner for, hvad det er for et land, hun valgte at slå sig ned i.«

Elvira Pitzner boede omtrent 2,5 år i Dubai med sin ekskæreste Milad Saadati, som hun gik fra i august i år.

Parret er dog stadig islamisk gift, og derfor anmeldte den ti år ældre iranske bokser Elvira Pitzner for utroskab, da hun ankom til Dubai med iværksætteren Mortada Haddad kort før decembers første dag.

Siden har Elvira og Mortada været tilbageholdt i ørkenstaten, der har inddraget deres pas.

Mandag delte Pernille Vermund så sit syn på sagen i et opslag på Twitter.

'Elvira Pitzner har levet af at promovere sit glamourøse liv i Dubai. Nu betaler hun prisen. Den barske sandhed om livet som kvinde under islamiske regler udstilles på ægte reality-manér. Lad det tjene til skræk og advarsel,' lød det her.

Kan du forstå, hvis nogen vil synes, at du lyder ufølsom?

»Det ufølsomme her er, at man i en eller anden udstrækning har været med til at promovere et samfund, som er både kvindeundertrykkende og enormt undertrykkende overfor minoriteter som for eksempel homoseksuelle, og det håber jeg virkelig, at folk får øjnene op for,« siger Pernille Vermund.

En lang række politikere har de seneste dage presset på for, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal gå ind i Elvira Pitzners sag.

Sagen var ligeledes for nyligt på dagsordenen i Udenrigspolitisk Nævn, og i den forbindelse sagde udenrigsministeren, at loven i De Forenede Arabiske Emirater 'er jo, som den er.'

Samme pointe understreger Pernille Vermund nu.

Du mener ikke, at den her sag giver anledning til at ændre noget eller gøre noget fra politisk hold?

»Myndighederne går altid ind i sagerne for at sikre sig, at alting foregår, som det skal. Men det er ikke danske myndigheders opgave at sikre, at man ikke får en straf for noget kriminalitet, man har begået i henhold til et givent lands love.«

Du synes, der bliver gjort nok?

»Det kan jeg jo ikke sige, men jeg synes i hvert fald ikke, at en influencer og realitystjerne skal behandles anderledes, end hvis det var en hvilken som helst anden kvinde.«

B.T. har over de seneste uger uden held forsøgt at få en kommentar fra Elvira Pitzner.