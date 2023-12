Lige nu risikerer Elvira Pitzner op til tre års fængsel i Dubai sammen med Mortada Haddad.

En lang række politikere fra både rød og blå blok kræver nu, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) går ind i sagen.

De vil have Løkke til at tage yderligere skridt end den konsulære bistand, som Udenrigsministeriet allerede yder i sagen.

Faktisk har Løkke for nylig talt med Emiraternes udenrigsminister, da han i en telefonsamtale 27. november diskuterede sagen om Sanjay Shah, som ni dage senere blev udleveret til Danmark.

Medlem af Europa-Parlamentet og En række af Folketingets partier mener nu, at udenrigsministeriet skal gå ind i sagen. Foto: Folketinget + Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Rasmus Flindt Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Medlem af Europa-Parlamentet og En række af Folketingets partier mener nu, at udenrigsministeriet skal gå ind i sagen. Foto: Folketinget + Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Rasmus Flindt Pedersen/Ritzau Scanpix

Anders Vistisen – Dansk Folkeparti



Dansk Folkeparti stillede spørgsmålet i udenrigsudvalget om, hvad regeringen har gjort for at få udleveret Pitzner. Det gjorde dem til det første parti, som trak sagen ind på den politiske scene.

Det er ifølge Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Anders Vistisen, vejen til at få sagen løst.

»Jeg tror ikke, der er det store håb, hvis man bare sætter sin lid til, at det islamiske retsvæsen skal gå sin gang i Dubai,« siger han.

Anders Vistisen vil have Elvira Pitzner hjem til Danmark. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Anders Vistisen vil have Elvira Pitzner hjem til Danmark. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Vi taler jo om et land, der gerne vil have en relation til vesten. Derfor er der jo også mulighed for at lægge et større diplomatisk pres, end hvis det for eksempel var i Iran, Nordkorea eller Rusland, en dansk statsborger havde haft de her problemer i.«

Det hæver forventningerne til Lars Løkke Rasmussen.

»Derfor forventer jeg da, at Udenrigsministeriet lægger et mere offensivt pres.«

Elvira Pitzner blev anholdt i Dubai den 1. december. Foto: DPlay Vis mere Elvira Pitzner blev anholdt i Dubai den 1. december. Foto: DPlay

Sådan advarer Udenrigsministeriet om Dubai I Udenrigsministeriets rejsevejledning for De Forenede Arabiske Emirater, hvor Dubai hører under, står der blandt andet, at det er et 'konservativt muslimsk land, hvor islamiske regler følges' – og at du er 'underlagt landets lovgivning'. Det gælder herunder, at alt fra pornografi, prostitution, homoseksualitet og narkotika er strengt forbudt. 'Det er forbudt at kysse og kramme på offentlige steder. Det gælder både for gifte og ugifte par. Gifte par må gerne holde i hånd,' minder Udenrigsministeriet blandt andet om i vejledningen. Der står ikke direkte, at utroskab er ulovligt, men at man skal være opmærksom på reglerne, så man ikke ender i et af landets 'vanskelige' fængsler. 'Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort,' advares det blandt andet. Den situation står Elvira Pitzner i nu, da hun har fået frataget sit pas og tilbageholdes i Dubai, mens hun afventer sin retssag.

Torsten Schack – Venstre

Den tiltagende opmærksom på Pitzner betyder, at regeringspartiet Venstre nu vil finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.

»Venstre vil rejse sagen på næste møde i udenrigspolitisk nævn. Så må vi se, hvad udenrigsministeren kan svare, og hvad vi kan spørge ind til,« siger Torsten schack Pedersen, politisk ordfører for Venstre.

Han kan ikke komme spørgsmålene fra det fortrolige møde nærmere.

»Vi synes jo, at vi mennesker har nogle grundlæggende menneskerettigheder, og dem forpligter vi os til overalt i verden.«

Lars Løkke Rasmussen bliver nødt til at arbejde på at få Elvira Pitzner hjem, mener flere politikere. Foto: Anthon Unger Vis mere Lars Løkke Rasmussen bliver nødt til at arbejde på at få Elvira Pitzner hjem, mener flere politikere. Foto: Anthon Unger

Karina Lorentzen – SF



Under sin tale i Folketinget fra torsdagens afstemning om koranloven, nævnte Karina Lorentzen ‘en dansk pige, der risikerer fængsel i Dubai for utroskab’.

Sagen belyser ifølge hende nogle fundamentale forskelle på kulturer.

»Sagen viser, at vi har nogle lande, for hvem kvinders rettigheder er en by i Rusland, og som vi nu føjer med et forslag, der beskytter bøger som Koranen og dermed stækker kvinders kamp for frihed og rettigheder. Det ser ikke kønt ud.«

Elvira Pitzner-sagen kort Fredag den 1. december blev Elvira Pitzner anholdt i Dubai sammen med iværksætteren Mortada Haddad for utroskab, da Pitzner stadig er islamisk gift med ekskæresten Milad Saadati. Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven. I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab. Milad Saadati fortalte, at han selv havde anmeldt hende. Lørdag aften blev de igen løsladt, men myndighederne konfiskerede deres pas.

Derfor bør Lars Løkke Rasmussen interessere sig for sagen.

»Jeg synes, regeringen skal gøre alt, hvad de kan for at få hende hjem. Regeringen bør gå i aktiv dialog med myndighederne dernede.«

Karina Lorentzen omtalte Pitzner-sagen fra Folketingets talerstol torsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Karina Lorentzen omtalte Pitzner-sagen fra Folketingets talerstol torsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Charlotte Munch – Danmarksdemokraterne

Netop forskellen på, hvad der er lovligt i henholdsvis De Forenede Arabiske Emirater og Danmark, er også grunden til, at Danmark bør tage sagen alvorlig, siger udenrigsordfører i Danmarksdemokraterne, Charlotte Munch.

»Jeg håber, at udenrigsministeren er i gang med at undersøge muligheden for at få hende hjem. Her er tale om et udemokratisk land, der dømmer ud fra sharialov og har anholdt en ung, dansk kvinde for noget, som er milevidt fra dansk lov,« siger hun.

Steffen Larsen – Liberal Alliance

Udlændingeordfører i Liberal Alliance, Steffen Larsen, mener, at man som dansker generelt skal passe på med at rejse i områder som Dubai.

»Det er jo utrolig ærgerligt, at der er steder i verden, der er sådan indrettet, at et islamisk ægteskab kan medføre anholdelse og muligheden for flere års fængsel. Det er et kæmpe problem, at verden er indrettet på den måde. Men det er nu engang sådan, det er.«

Generelt synes han, det klinger hult, når politikere står begejstrede og samarbejdsvillige til COP 28, som lige nu finder sted i Dubai.

Tidligere sager om utroskab og sex uden for ægteskab i Dubai Elvira Pitzner er ikke den første kvinde, der er blevet anmeldt for utroskab i Dubai. Andre kvinder og mænd har fået fængselsstraf i ørkenstaten, efter en retssag. I 2009 blev den britiske kvinde Marnie Pearce anklaget og dømt for utroskab mod sin egyptiske eksmand. Hun fik tre måneders fængsel. I 2012 blev den britiske kvinde Sally Antia blev anholdt, efter at hendes mand havde fortalt politiet, at han mente, konen havde en affære på et hotel i Dubai. Hun blev arresteret med Mark Hawkins, da de forlod hotellet sammen. Ifølge Independent blev en anden kvinde britisk kvinde anholdt i 2017 for at have sex uden for ægteskabet. Både hende og hendes partner fra Pakistan fik et års fængsel. I 2013 blev en norsk kvinde anholdt i Dubai, da hun anmeldte en kollega for at have voldtaget hende. Hun blev senere løsladt med en undskyldning fra sheiken i Dubai.

»Når det sker samtidig med, at der sidder en dansk statsborger, der har fået taget sit pas, mens hun venter på en retssag. Det er en mærkværdighed,« siger han.

Sasha Faxe – Alternativet

Ligesom vi forventer, at udlændinge skal holde danske love, må man også forvente, at danskere holder loven i andre lande, siger udenrigsordfører for Alternativet, Sasha Faxe.

Dog tror hun på, at der er sat diplomatisk arbejde i gang for at få Pitzner hjem.

»Jeg håber, at Udenrigsministeriet er i gang med at arbejde bagom. Det er de som regel gode til,« siger Sasha Faxe.

»Jeg tænker, at Dubai har gode grunde til at holde sig gode venner med Danmark lige nu med COP’en, så måske kan det åbne nogle døre,« fortsætter hun.

Udenrigsministeriet oplyser til B.T., at de er i 'tæt kontakt med de pårørende i sagen':

»Udenrigsministeriet yder konsulær bistand og er i tæt kontakt med de pårørende i sagen. Som del af den konsulære bistand har vi også direkte dialog med myndighederne i de Forenede Arabiske Emirater. Dialogen med myndigheder foregår inden for rammerne af den lokale lovgivning og ikke den danske, som det også er tilfældet når udlændinge opholder sig i Danmark. Udenrigsministeriet kan ikke oplyse yderligere af hensyn til tavshedspligten.«

Selvom sagen forarger flere danskere, er der ingen hjælp at hente i de to traktater om henholdsvis ‘udlevering’ og ‘gensidig retshjælp i straffesager, som Danmark i marts 2022 indgik med De Forenede Arabiske Emirater.

Det skyldes, at man i Danmark ikke kan dømmes for utroskab.

Det efterlader Elvira Pitzners skæbne i diplomatiets vold, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i sidste ende er ansvarlig for.