Den nordjyske købmand Finn Degn Ovesen gik bort i november, efter han måneden forinden var blevet stukket ned af en psykisk syg ung mand, der var anbragt på opholdsstedet Gården, som er en del af bosteds-koncernen Hjorthøjgård

Det og en række andre problematiske sager om opholdsstedet lavede DR en større dækning af, som du kan se her.

Nu har det fået konsekvenser for Lars Andreasen, der er medejer og direktør for Hjorthøjgård. Han træder tilbage med øjeblikkelig virkning. Det fremgår af Hjorthøjgårds hjemmeside.

Det lyder blandt andet, at den omfattende kritik, der har været rejst mod ledelsen, ikke skal ende med at blive et personspørgsmål, hvorfor man nu leder efter en ny administrerende direktør.

'Vi har noteret os den pionerånd og det enorme engagement og fremsyn i arbejdet med unge, som vores direktør, Lars Andreasen, i sit mangeårige virke har stået for hos os. Vi må på den anden side notere os nødvendigheden af, at tiden nu er kommet til et skift i Hjorthøjgårds ledelse, således at der nu kan trækkes en streg i sandet. Bestyrelsen har derfor besluttet, at Lars Andreasen i dag er ophørt som direktør i Hjorthøjgård,' lyder fra bestyrelseformand Steen Hilling, der er afsender på pressemeddelelsen.

Ifølge pressemeddelelsen er Lars Andreasen enig i beslutningen. Søren Lynge-Stensgaard er valgt som konstitueret administrerende direktør, indtil man har ansat en ny.

Ifølge DR viser opholdsstedets daglige logbog, at den unge drabssigtede mand var blevet mere psykisk ustabil i perioden op til drabet på Finn Degn Ovesen. DR har fået Poul Videbech, der er professor i psykiatri, til at se på sagen.

»Det er umådeligt tragisk og burde være undgået, og det kunne være undgået, hvis der havde været en bedre omsorg for ham (den psykisk syge unge mand, red.),« siger han og lægger vægt på, at han ikke har et personligt kendskab til patienten, men at han alene udtaler sig på baggrund af tv-kanalens aktindsigter og dokumenter.

Den 20-årige mand er varetægtsfængslet i surrogat på et psykiatrisk sygehus til 17. november. I første omgang blev han sigtet for drabsforsøg, men sigtelsen blev ændret til manddrab. Under retsmødet erkendte den drabssigtede mand de faktiske forhold, men han nægtede, at han havde forsøgt at slå Finn Degn Ovesen ihjel.

Finn Degn Ovesen blev 55 år, da han gik bort på Aalborg Universitetshospital.