Julian Alaphilippe satser på at genvinde VM i stedet for at stille op ved OL i landevejscykling.

Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang får en konkurrent mindre, når han til sommer går efter guld ved OL i landevejscykling.

Den franske verdensmester Julian Alaphilippe har således meddelt omverdenen, at han har droppet at stille op i Tokyo.

- Efter aftale med landstræneren og mit hold har jeg efter langvarige overvejelser besluttet, at jeg ikke stiller op som kandidat til den trup, der skal til OL i Tokyo, skriver Julian Alaphilippe på Twitter.

Den franske cykelstjerne stiller op i Tour de France, hvor han har haft stor succes i de seneste år. Derudover vil han gå efter at genvinde VM, som i år afvikles i den belgiske region Flandern.

- Jeg har tænkt grundigt over beslutningen. Mine mål for sæsonen er blevet defineret, og derfor skal jeg træffe beslutninger.

- Jeg vil fortsat være meget stolt af at stille op til VM i Frankrigs trøje, siger Julian Alaphilippe, som sidste år vandt VM i Italien foran belgiske Wout van Aert.

På OL-ruten i år skal rytterne forcere flere stigninger. Den slags ligger udmærket til Julian Alaphilippe, men det har altså ikke kunnet lokke ham til Tokyo.

Ved det seneste OL i 2016 var ruten også bjergrig, og her endte franskmanden på fjerdepladsen.

Belgiske Greg Van Avermaet vandt OL i 2016, mens Jakob Fuglsang og den polske klatrer Rafal Majka kom ind på de efterfølgende placeringer.

Cykelløbet ved OL i år løber af stablen 24. juli.

/ritzau/