De seneste 14 dage har været komplet vanvittige for Tobias Lund Andresen.

Den blot 21-årige cykelrytter vandt ikke blot sin første, men også sin anden og tredje professionelle sejr i løbet af samme uge under Tyrkiet Rundt. Hvor han i samme ombæring kørte fra sin kaptajn, den hollandske supersprinter, Fabio Jakobsen.

»Tyrkiet Rundt var sådan et løb, man nærmest kun har en gang i karrieren, hvor vi samlet vinder fem ud af syv etaper,« siger Tobias Lund Andresen til B.T. og fortsætter:

»Det var fantastisk også at få min første professionelle sejr, og så endda få to mere. Også fordi vi kørte så godt som et hold, og vores teamwork og kommunikation i finalerne var perfekt.«

Sejrsråbene har knap nået at tabe lydstyrke, før den unge sprinter står overfor en endnu større opgave. Lørdag stiller han nemlig til start i sin første grand tour i Giro d'Italia.

Og han får forhåbentlig lov til at køre sin egen chance, selvom førsteprioriteten er klar - at hjælpe Fabio Jakobsen til etapesejre, hvor Tobias Lund er såkaldt leadoutmand.

Han er næstsidste mand i sprintertoget og har derfor den rolle, at han skal aflevere sin sprinter så perfekt før muligt forrest i feltet kort før målstregen.

Danskeren går da også rundt med en særlig drøm, der måske kan virke overraskende, når han selv har smagt på sejrens sødme.

»Jeg drømmer stadig om at lave det perfekte lead-out og aflevere Fabio Jakobsen helt perfekt med 200 meter til mål.«

»Men hvis jeg undgår skader, kan holde mit niveau helt til den sidste uge - og Romain Bardet (red. holdets bjergkaptajn) ikke ligger godt i det samlede klassement, regner jeg med at få lov og køre min egen chance på tre etaper i løbet af den sidste uge, hvor der er flere, som ligger godt til mig.«

Det unge stjerneskud kan køre i de store massespurter, men vil ligeså gerne afslutte på mindre bakker. Ligesom hans store forbillede. Mads Pedersen.

»I Danmark kigger man altid på Mads. Han er en verdensstjerne og en profil, der har været med i mange år efterhånden, så det er jo nok den rytter, alle danskere sigter efter,« siger han.

Det seneste døgn har også budt på opløftende nyt fra Jonas Vingegaard, der i øjeblikket kæmper med at blive sine skader kvit efter det voldsomme styrt i Baskerlandet Rundt.

