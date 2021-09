Danmark har langtfra haft den nemmeste optakt til dette års cykel VM i Belgien.

Dagen inden det hele begyndte, sendte Chris Anker Sørensens dødsfald hele Cykeldanmark i chok, og det har sat tanker i gang hos de danske ryttere.

»Når der er nogen, der dør, så kommer det ind på livet. Specielt når man kender personen, så kommer det virkelig ind på livet af en, hvor man tænker: 'Shit',« siger den danske cykelstjerne Cecilie Uttrup Ludwig.

»Jeg ved godt, at jeg dyrker en farlig sport.«

Den tidligere cykelrytter og TV 2-kommentator blev ramt af en varevogn på en cykeltur i et farligt vejkryds, da han var i Belgien for netop at kommentere VM. Han blev 37 år.

At et liv kan slutte så brat er noget, Cecilie Uttrup Ludwig har tænkt over.

»Puha – det er hårdt. Det er virkelig hårdt,« siger den 26-årige rytter, der er et af Danmarks medaljehåb på lørdagens 157 kilometerlange rute.

»Så tænker man også 'shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit'. Man kan jo også selv dø i trafikken på en træningstur, en nedkørsel, hvor man glider. Det er pisse farligt.«

Selvom det sætter tingene i perspektiv, er det langtfra noget, som får hende til at stille racercyklen tilbage i garagen.

»Man kommer til at tænke over tingene, men det får mig ikke til at stoppe cykling. Jeg elsker det så meget. Jeg elsker de steder, man kommer hen, det taktiske, der er ved cykelløb. Det er fucking fedt. Det er det, cykling kan. Jeg elsker det. Det får mig ikke til at stoppe.«

Får sådan en hændelse dig til at tænke dig om en ekstra gang, inden du skal ud at træne, eller når du sidder i trafikken?

»Ja, det gør det. Jeg kigger mig rigtig godt for, men man skal altså også turde gå over i et lyskryds. Der kan man også blive kørt ned,« siger Cecilie Uttrup Ludwig.

»Det her skal ikke skræmme folk fra at cykle. Man skal også leve.«

Flere ryttere har opsøgt hjælp fra mentale trænere op mod VM i kølvandet på tragedien med Chris Anker Sørensen.

