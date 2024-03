Cykelverdenen fatter det ikke.

Tirsdag modtog Mads Pedersen – til stor undren blandt danske cykelfans og eksperter – Danmarks Cykle Unions (DCU) kåring af årets danske cykelrytter – men prisen skulle være gået til Jonas Vingegaard.

Det sagde Bjarne Riis til B.T. onsdag, og nu lægger cykelekspert på TV 2 og tidligere professionel cykelrytter Lars Bak sig på hjul af Riis' udtalelse.

»Det er klart, det er lidt mærkeligt, at du ikke bliver kåret som årets bedste danske rytter, når du er blevet kåret som verdens bedste cykelrytter,« siger Bak til B.T.

Mads Pedersen snupper titlen for snuden af Vingegaard med en etapesejre i både Giro d'Italia og Tour de France samt en række topplaceringer i forårsklassikerne.

Men selvom Mads Pedersens 2023-CV byder på mange store sejre, så mener Bak alligevel, at Vingegaard bør føle sig forbigået.

»Jeg tror, at Jonas vinder 14 eller 15 sejre uden at være sprinter. Det er jo helt vildt. Det er helt sindssygt at tænke på, at han så ikke tager prisen,« lyder det fra Lars Bak.

Både Mads pedersen og Jonas Vingegaard præsterede flot i 2023. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Både Mads pedersen og Jonas Vingegaard præsterede flot i 2023. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Vingegaard tog, præcis som Bak også tæller det, 15 sejre i 2023, som blandt andet inkluderede etapesejre i både Tour de France og Vuelta a Espana, mens han tog den samlede sejr i Critérium du Dauphiné, Baskerlandet Rundt og Tour de France og krydrede med en andenplads i Vueltaen.

De sejre taler ifølge Bak for sig selv, og han erklærer sig enig med Riis i, at konkurrencen virker til at blive afgjort på andre parametre end kvalitet. Noget, han selv havde gjort helt anderledes, hvis han selv havde stemmeret.

»Det må jo være en popularitetskonkurrence. De, som placerer stemmerne, må jo gøre, som de vil, men skulle jeg selv sætte en stemme, så ville jeg nok være mere … Altså, undskyld mig: Cykelfaglig,« lyder det fra TV 2-profilen.

Det er de licensbetalende ryttere i DCU, der hvert får stemmer om, hvem der løber med hæderen.

Jonas Vingegaard har i forvejen to statuetter som årets danske cykelrytter hjemme i Thy, og Lars Bak mener da heller ikke, det er noget den dobbelte Tour de France-vinder kommer til at hænge sig for længe i.

»Jeg tror ikke, det er noget, Jonas Vingegaard kommer til at ligge søvnløs over. Han vil da trods alt hellere være verdens bedste.«

Mads Pedersen er starte som fyr og flamme i 2024 og har allerede seks sejre til sit navn i år, mens Jonas Vingegaard først torsdag starter sæsonen, når O Gran Camiño trædes i gang.