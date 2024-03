»Giv mig et godt argument for, at det ikke skal være Jonas Vingegaard?«

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Bjarne Riis til Danmarks Cykle Unions (DCU) kåring af årets cykelrytter i Danmark for 2023, som har vakt stor opsigt.

Tirsdag var det nemlig Mads Pedersen, der snuppede titlen på trods af, at Jonas Vingegaard havde en magisk sæson i fjor: En sejr i Tour de France, en andenplads i Vuelta a España, en tredjeplads i Paris-Nice og sejre i resten af de løb, han deltog i.

En beslutning, som B.T.s sportskommentator Lasse Vøge har kaldt for »useriøs og pinlig.«

Hvem fortjente prisen som årets cykelrytter i Danmark 2023?

»Hvor flot kan man gøre det? Man kan altid diskutere, hvem der er mest populær – det er smag og behag – men Jonas har vundet Touren,« lyder det fra Bjarne Riis.

Valg af Mads Pedersen er faldet mange for brystet på trods af Trek-stjernens flotte sæson, der bød på etapesejre i Giro d'Italia og Tour de France og topplaceringer ved nogle af de største endagsløb, hvor sejren dog glippede.

Det er licensrytterne i DCU, der har peget på Mads Pedersen som årets cykelrytter.

»Al respekt for Mads P., for jeg er kæmpe fan. Men han har ikke engang vundet en klassiker, selv om han har vundet flotte løb, etaper i grand tours osv. Det er mega flot,« siger Bjarne Riis.

Men Jonas Vingegaards år var direkte til historiebøgerne.

»Det er svært at komme udenom, at det nok er det bedste år, en dansk cykelrytter nogensinde har lavet,« mener Riis.

»Man må sige, at det er flot forbigået.«

Mads Pedersen vandt blandt andet en etape ved Paris-Nice i fjor, mens det blev til tredje- og fjerdepladser ved Flandern Rundt og Paris-Roubaix. Han blev desuden nummer fire ved VM i landevejsløb.

Danskeren var kåret til prisen som verdens bedste cykelrytter... men det var faktisk Jonas Vingegaard, der cyklede afsted med den pris.