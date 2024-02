En titel som verdens bedste cykelrytter og en Tour de France-triumf er åbenbart ikke nok.

I hvert fald ikke til at blive årets cykelrytter i Danmark i 2023.

For de stemmeberettigede ved Danmarks Cykle Unions kåring af årets cykelrytter har nemlig valgt at forbigå Jonas Vingegaard til fordel for Mads Pedersen.

Og netop den beslutning vækker harme hos B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge.

»Jeg elsker Mads Pedersen. En fantastisk repræsentant for Danmark og en helvedes væddeløbsrytter.

Men det tenderer til en skandale, at Tyren fra Tølløse i går blev kåret til årets cykelrytter af Danmarks Cykle Union,« lyder det som det første fra Lasse Vøge, inden han fortsætter:

»Den pris har mistet al sin troværdighed, når Jonas Vingegaard ikke vinder suverænt.«

Den danske verdensstjerne ryddede nærmest bordet sidste år, og det er især det, der har fået B.T.s sportskommentator op af stolen:

»Jonas Vingegaards 2023. Hvor skal vi næsten starte? Op til Touren tager han samlede sejre i de tre etapeløb - O Gran Camino, Baskerlandet Rundt og Criterium du Dauphiné. Undervejs tager han ni etapesejre.«

»Dernæst tager han til Tour de France – og vinder hele lortet med over syv minutter ned til nummer to. Undervejs leverer han det, der må gå over i historien som den bedste enkeltstart nogensinde.

Og slutteligt tager han til Vuelta a España og hjælper sin holdkammerat til den samlede sejr, ender selv på andenpladsen og tager to kæmpe etapesejre.«

Lasse Vøge anerkender Mads Pedersens fabelagtige sæson.

Men den er på ingen måde noget, der kan sammenlignes med Vingegaards, lyder det videre:

»Mads Pedersen havde ganske vist en stærk sæson med blandt andet etapesejre i Giro d'Italia og Tour de France, men ingen i hele cykelverdenen nærmer sig Jonas Vingegaards 2023.«

Derfor mener B.T.s sportskommentator da også, at det her handler langt mere om popularitet end reelle præstationer.

»Det er alle licensryttere under Danmarks Cykle Union, der har stemt, og det stinker af en intern popularitetskonkurrence i det danske cykelmiljø frem for en reel kåring. Og så bliver det bare for useriøst og pinligt.«

»Det minder mig om dengang i 1992, hvor Ebbe Skovdahl blev kåret til årets danske fodboldtræner, selvom Richard Møller Nielsen havde ført det danske landshold til EM-triumfen,« afslutter han.