Selvom Magnus Cort nærmest sad på første række under dramaet ved Étoile de Bessèges torsdag, oplevede han ikke, da det gik rigtig galt.

Ulykken indtraf med cirka 25 kilometer til mål, og det udviklede sig til helt vanvittige scener. Særligt én vakte stor opsigt.

»Jeg så ikke så meget, for jeg var oppe foran. Jeg oplevede egentlig bare, at vi blev stoppet, og der vidste vi ikke hvorfor,« siger den danske stjerne til TV 2 Sport.

Forklaringen var dog ganske simpel.

Magnus Cort oplevede ikke det voldsomme styrt ved Étoile de Bessèges. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Magnus Cort oplevede ikke det voldsomme styrt ved Étoile de Bessèges. Foto: Mads Claus Rasmussen

Et voldsomt styrt udviklede sig til et større kaos på etapen mellem Bagard og Aubais nord for Montpellier, da rytterne skulle over en mindre bro.

Det endte med, at en lang række ryttere røg i asfalten. Værre gik det for Valentin Ferron fra det franske hold TotalEnergies.

Franskmanden endte på dramatisk med at hænge ned fra broen og over afgrunden i nogle sekunder, og de skræmmende billeder mindede mest af alt om en Mission Impossible-film.

Heldigvis blev han hjulpet op af Axel Laurence fra Alpecin-Deceuninck.

Feltet trillede i mål, efter løbet blev neutraliseret. Foto: SYLVAIN THOMAS Vis mere Feltet trillede i mål, efter løbet blev neutraliseret. Foto: SYLVAIN THOMAS

Men kaosset endte med at være så omfattende, at det var umuligt for løbsorganisationen at fastslå, hvor de forskellige ryttere og grupperinger lå i forhold til hinanden på etapen.

Derfor tog man exceptionelle midler i brug.

»Først ville de (kommissærerne, red.) gerne starte os igen, men så fandt de ud af, at de ikke kunne finde ud af, hvem der skulle være hvor. Og til sidst besluttede de så, at vi skulle køre neutralt til målstregen,« forklarer Magnus Cort.

Neutraliseringen betød, at etapen ikke fik nogen vinder.

Løbet slutter på søndag, når feltet skal køre enkeltstart i den franske by Alès.