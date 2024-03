»Jeg har jo ikke været mediemand som sådan, men jeg er heller ikke blevet forbigået af pressen,« griner Bjarne Riis i telefonen.

Men mediemand er præcis, hvad Bjarne Riis nu bliver.

For onsdag er han trådt ind i bestyrelsen i det danske mediehus Media Group Denmark, som dækker over en række skandinaviske medier – herunder både Dagens.dk og Politirapporten.

Hovedpersonen ser dog også frem til projektet, som han glæder sig til at hjælpe med at bygge op.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har været i dialog med dem et stykke tid, og de har ytret deres tanker om, at de godt kunne bruge de kompetencer, som jeg besidder,« fortæller Riis til B.T.

Selv om han nu bliver en fast del af medieverdenen, betyder den nye stilling ikke, at han skal lave nyheder eller være journalist.

Opgaverne handler mere om at lægge retningslinjerne for virksomheden og medarbejderne.

Og når den journalistiske linje skal lægges, føler den tidligere professionelle cykelrytter, at han har en masse erfaring fra de gange, han selv har trukket overskrifter, som han kan trække på.

»For mig er det et interessant emne, at man skal være etisk og fagligt seriøs om det emne og de personer, man skriver om. Det er noget, jeg har følt på egen krop gennem årene. På godt og ondt,« påpeger Riis og fortsætter:

»Jeg slår et slag for, at man godt kan være kritisk som medie, men at man også er ordentligt klar over, hvem man skriver om, som også er mennesker, der har følelser.«

Derudover mener han ligeledes, at han kan tage nogle af de kompetencer, det kræver at lede et cykelhold, med sig.

Det er nemlig noget, den nuværende ledelse skal have hjælp til.

»Ledelse er jo noget, jeg brænder for. Ejerne er dygtige og kreative inden for deres felt, men på andre områder har de brug for sparring til de ting, de ikke er så stærke i. Det, synes jeg, er fedt. At man bruger kapaciteter på forskellige fronter.«

Riis besidder nu en håndfuld bestyrelsesposter, og står det til ham selv, er han slet ikke færdig med at tilføje til den liste endnu.

»Jeg er stadigvæk åben. Jeg kan godt se, at der kunne åbne sig muligheder fremadrettet. Det er mit mål at have en bred portefølje af bestyrelsesposter,« siger han.