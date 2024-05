Politiker Githa Nelander og Nye Borgerlige er ikke længere et match.

Nelander, som tidligere meldte sig som formandskandidat, oplyser, at hun har meldt sig ud af partiet.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

Hun tilføjer, at hun for nuværende ikke er på vej ind i et nyt parti.

»Jeg trækker vejret og ser, hvad fremtiden byder,« skriver hun.

Over for DR tilføjer hun:

»Partiet ændrer sig i en retning, jeg ikke ser mig selv ind i. Det er ikke det Nye Borgerlige, jeg har meldt mig ind i,« siger Githa Nelander.

63-årige Githa Nelander sidder i byrådet i Næstved Kommune og i regionsrådet i Region Sjælland.

Udmeldingen er noget af en kontrast til hendes melding tidligere på året.

I januar meldt hun sig således som formandskandidat i partiet, der på det tidspunkt var uden formand.

Hun droppede dog sit kandidatur inden afstemningen – og efterfølgende blev Martin Henriksen som bekendt valgt som formand.