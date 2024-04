Advarslen fra den ellers hypertravle Dubai International Airport er ikke til at misforstå.

»Vi råder dig til IKKE at tage ud i lufthavnen, med mindre det er absolut nødvendigt,« lyder det onsdag morgen på X.

Det er et massivt regnskyl, der har skabt kaos i den ellers så knastørre ørkenregion.

For bare tirsdag faldt der ifølge CNN vand svarende til et helt år, hvilket har skabt massive oversvømmelser overalt i Dubai.

Billeder og videoer fra Dubai International Airport, der er verdens næsttravleste lufthavn, viste store mængder regn på landingsbanerne, der gjorde det umuligt for fly at lette og lande (se øverst i artiklen).

»Afgangene fortsætter med at være forsinkede og med at blive omdirigeret (til andre lufthavne, red.),« skriver Dubai International Airport onsdag morgen:

»Vi arbejder hårdt med så hurtigt som muligt at kunne genoptage normale procedurer under meget udfordrende forhold.«

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har flyselskabet Emirates eksempelvis aflyst al check-in onsdag fra kl. 8 til midnat.

Uvejr over Dubai. Foto: Ali Haider/EPA/Ritzau Scanpix

De voldsomme regnmængder har også betydet, at rejsende heller ikke engang kunne komme væk fra lufthavnen, fordi også utallige veje i Dubai har stået under vand.

Med stort trafikalt kaos til følge.

For mange har simpelthen forladt deres biler rundt omkring i byen, efter at der faldt ti centimeter vand på 12 timer, skriver CNN.

Også butikker og indkøbscentre i Dubai stod derfor under vand, mens myndigheder opfordrede indbyggere til at benytte sig af metroen frem for at egne køretøjer.

En oversvømmet vej i Dubai. Foto: Abdel Hadi Ramahi/Reuters/Ritzau Scanpix

Det råd valgte den indiske mangemilliardær Rizwan Sajan blandt andre at følge.

Han har i et opslag på Instagram vist, hvordan han tirsdag tog bus og metro for at komme på arbejde (se det nederst i artiklen).

»Hvor der er vilje, er der altid en vej. Tog til kontoret via metroen på grund af den kraftige regn,« skrev han og opfordrede andre til at gøre det samme.

Her kan du se Rizwan Sajans opslag: