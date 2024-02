Slutspurten frem mod sommerens OL i Paris er sat ind for tusindevis af sportsudøvere verden over.

Spørg bare tyske Alica Schmidt.

Den 25-årige tysker - der ved siden af sin løbe-karriere også er et fænomen på de sociale medier med omkring fem millioner Instagram-følgere - kæmper en indædt kamp for at kvalificere sig til OL på 400-meteren.

Hun skal barbere et sekund af sin personlige rekord, der lyder på 52,8 sekunder, og det er hård kost.

Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Ritzau Scanpix

»Du må skubbe til dine grænser hver eneste dag. Det sker også tit, at jeg kaster op efter træning, for så meget lider man. Samtidig er det også den bedste følelse, når du har presset dig selv og kan mærke fremgang,« siger Alica Schmidt i podcasten OMR - ifølge Bild.

Hun afslører dog også, at hun sidste år kom til at presse citronen for meget.

»Jeg blev overtrænet sidste år. Jeg trænede mig selv helt ned i kælderen. Jeg lavede alt for meget, og min krop kunne ikke længere håndtere det. Jeg kastede op efter hvert eneste træningspas, fordi jeg blev overstimuleret.

Foto: Martin Meissner/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Martin Meissner/AP/Ritzau Scanpix

Alica Schmidt er særdeles populær i Tyskland. Udover at have 4,9 millioner følgere på Instagram har hun også to millioner fans på TikTok - og 200.000 abonnerer på hende på YouTube.

Hun har desuden en fortid som fysisk træner i Bundesliga-klubben Borussia Dortmund.