Hold k.æ.f.t. hvor var det ringe!

Meget symptomatisk for et historisk sløjt Roskilde-år, lukkede The Strokes Orange scene lørdag nat med en historisk sløj afslutningskoncert.

Først gik de på en halv time for sent på.

Så viste forsanger Julian Casablancas sig fra sin mest ugidelige side, og hver gang han åbnede munden mellem numrene med dårlige, ironiske jokes, blev det bare værre og værre.

The Strokes lukker Orange Scene på Roskilde Festival lørdag den 2. juli 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere The Strokes lukker Orange Scene på Roskilde Festival lørdag den 2. juli 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

The Strokes var hotte for 20 år siden, lørdag nat i Roskilde virkede de bare som et afdanket fortidslevn, der burde have været blevet hjemme i New York.

Eller det vil sige, bandet leverede. Deres guitarrock lød fedt og var det eneste, der gjorde det værd at lytte til. Det var Julian Casablancas, der var det springende punkt.

The Strokes 43-årige indadvendte og halvt danske frontmand ødelagde simpelthen koncerten med sin uengagerede, åndssvagt kævlende (og lidt for fulde, skæve?) tilgang til opgaven.

Folk foran Orange scene begyndte hurtigt at sive væk, lyden var decideret elendig udover pladsen, og jeg har sjældent oplevet så få klap udenfor pitten til et såkaldt 'hovednavn'.

Hvis ikke det var fordi, det var mit job at se koncerten til ende, var jeg udvandret for længst.

Ja! 'Last Night' er et fedt nummer, men det var bare ikke nok.

Efter et par år med coronanedlukning, havde vi fortjent langt, langt mere.

Roskilde Festival påstod inden årets festival, at netop coronakrisen havde gjort det svært at booke store, internationale navne.

Jaja, så siger vi det, og lader som om at der ikke findes festivaler som Copenhell og Smukfest.

Hvis det var så svært, at de måtte nøjes med The Strokes, så skulle de have sparet pengene og i stedet have givet afslutningskoncerten på Orange scene til et langt billigere dansk band, som rent faktisk havde gidet fuldføre jobbet.

Jeg siger ikke, at Nik & Jay havde været oplagt - men det havde de.

The Strokes ødelagde afslutningen på Roskilde Festival 2022. Lad os håbe, de nu ryger i karantæne de næste mange år.