Jim Brown, som var en del af NFL's hall of fame, er død.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian.

Han bliver kaldt en af spillets bedste nogensinde og beskrives som en så godt som ustoppelig running back.

I 1965 blev han kåret til NFL mest værdifulde spiller, og i sin korte karriere, som kun løb fra 1957 til 1965, slog han adskillige rekorder. Året før var han med til at sikre Cleveland Browns deres seneste NFL-titel.

I 2002 kårede The Sporting News ham endda som den bedste professionelle football-spiller nogensinde.

Han stoppede sin sportskarriere, da den var på sit højeste, og begyndte i stedet at lave skuespil.

Her nåede han at være med i mere end 30 film. Blandt andet 'Any Given Sunday' og 'Det beskidte dusin'.

Senere engagerede han sig også arbejdet med at stoppe bandevold i Los Angeles og stiftede et program, som skulle hjælpe unge, der kom fra en svær baggrund samt tidligere indsatte.

En talskvinde for Jim Browns familie fortæller, at legenden døde fredeligt i sit hjem i Los Angeles torsdag morgen med sin kone, Monique, ved sin side.

Han blev 87 år gammel.