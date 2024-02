Den dybt kontroversielle eks-NFL-stjerne og skuespiller O.J. Simpson skyder nu rygterne om, at han skulle være dødssyg, ned.

Rygterne i amerikanske medier - bl.a. Local10 - vil vide, at den 74-årige Simpson er blevet diagnosticeret med prostatakræft - og at han skulle være i så kritisk tilstand, at han er indlagt på et hospice i Las Vegas.

Men i en video på det sociale medie X, afviser den tidligere mordanklagede Simpson, at han skulle være alvorligt syg.

»Hospice? I taler om hospice? Nej, jeg er ikke på et hospice.«

Hospice??? pic.twitter.com/OXLzs9jWO6 — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) February 9, 2024

»Jeg ved ikke, hvem der har plantet det rygte. Men det er nok bare, som 'The Donal'd (Trump, red.) siger ... man kan ikke stole på medierne,« lyder det fra O. J. Simpson, inden han afslutter med at ønske sine følgere en god Super Bowl-weekend.

O.J. Simpson var hovedperson i en af verdens mest omtalte retssager. I 1995 var han anklaget for at have knivdræbt sin ekskone, Nicole Brown, og hendes ven Ronald Goldman.

Men selvom der var mange ting, der pegede på, at O.J. Simpson var skyldig - blandt andet flygtede han fra politiet -så endte det med en frikendelse.

OJ Simpson og Nicole Brown i 1993 Photo By John Barrett/PHOTOlink /MediaPunch /IPX Foto: John Barrett/AP/Ritzau Scanpix Vis mere OJ Simpson og Nicole Brown i 1993 Photo By John Barrett/PHOTOlink /MediaPunch /IPX Foto: John Barrett/AP/Ritzau Scanpix

Men senere klappede fælden for O.J. Simpson. I 2007 brød han og seks andre mænd ind på et hotelværelse i Las Vegas for at stjæle en række sportsklenodier fra Simpsons tidligere sportskarriere.

På hotelværelset var Bruce Fromong, som handler med sportsklenodier, og som netop havde fået fingrene i nogle af Simpsons tidligere effekter.

Simpson blev anholdt tre dage efter røveriet og blev senere kendt skyldig i ti sigtelser, herunder røveri og forsøg på kidnapning.

Han blev idømt 33 års fængsel, men blev prøveløsladt i 2017.