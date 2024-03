Det er stadig hjemme i Danmark, hvor man finder det største afkastpotentiale.

Det vurderer Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen i Sydbank nye aktiestrategi.

Selvom de danske aktier har en dyrere prisfastsættelse, mener Jacob Pedersen, at aktierne kun er beskedent dyrere end konkurrenterne, og prisfastsættelsen er også retfærdiggjort, ifølge aktieanalysechefen.

»Den åbenbaring bør egentlig i sig selv være nok til at stoppe snakken om et overdyrt dansk aktiemarked, fordi merprisen kan forklares med overlegen rentabilitet og indtjeningskraft, og sammensætningen og vægtningen i de danske aktieindeks,« skriver Jacob Pedersen.

De danske selskaber har nemlig klaret sig bedre, når det kommer til omsætning i 2023.

Den udvikling kommer oven på et skuffende 2022, og aktieanalysechefen kalder derfor udviklingen et »massivt comeback«.

»Uanset målepunkt viser de danske selskaber en bedre udvikling end konkurrenterne,« skriver Jacob Pedersen.

Han påpeger, at de danske selskaber i Sydbanks analyse havde en omsætningsvækst på 13,8 pct. i 2023, hvilket ifølge aktieanalysechefen leverer et »overbevisende indtryk« sammenlignet med konkurrenterne.

Og der fortsat mere i vente for de danske selskaber sammenlignet med konkurrenterne, hvis 2024 kommer til at minde om det seneste år.

»Med udsigt til et år, der vækstmæssigt byder på mere af det samme – altså fortsat økonomisk opbremsning, så forventer vi os faktisk en del af de danske selskaber, der normalt er dygtige til at navigere i et miljø præget af side- og modvind.«

Der har været stort fokus på stigende renter den seneste tid. De højere renter betyder, at selskaberne må punge ud med væsentligt højere beløb til rentebetaling de kommende år. Derfor har Sydbank også kastet et blik på de danske selskabers gæld, og her er der igen opløftende nyt.

»Vi kan konstatere, at de danske selskabers gæld i forhold til egenkapitalen er faldet hen over det seneste år. Det ligner et skridt i rigtig retning og styrker vores selskab-for-selskab-indtryk af, at gælden helt sikkert er under kontrol. For konkurrentpuljen er der derimod tale om en stigning,« skriver Jacob Pedersen.

Selvom aktieanalysechefens vurdering af de danske aktier lyder opløftende, skal man dog være opmærksom på, at Sydbank ikke er oppe på den helt store klinge i forhold til, hvor stort et afkast, man kan forvente.

Sydbank har et afkastbarometer, hvor banken forsøger at give et overblik over, hvad investorerne kan forvente. Her ligger de danske aktier på det næstlaveste niveau ud af fire, mens alle andre aktier ligger på det laveste niveau.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.



