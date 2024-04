Også tirsdag står den på kursstigninger til de amerikanske aktier.

Handlen bliver skudt i gang med alle tre ledende indeks i grønt. Det industritunge indeks Dow Jones er oppe med 0,17 pct., det brede S&P 500 stiger med 0,38 pct., mens tech-indekset Nasdaq stiger med 0,39 pct.

Dermed fortsætter markedet fremgangen fra mandag, efter de amerikanske aktier tog gentagne slag i sidste uge.

Fremgangen sker i takt med, at der kommer ordentlig gang i den amerikanske regnskabssæson for første kvartal i denne uge.

Omkring 20 pct. af selskaberne i S&P 500 har allerede nu leveret regnskab, og ud af disse selskaber har 76 pct. slået analytikernes forventninger, viser data fra FactSet, skriver CNBC.

En af de aktier, der stikker af i børsåbningen er musiktjeneste Spotify, der er kommet med friske tal for første kvartal.

Andelen af betalende brugere med er steget med 14 pct. sammenlignet med sidste kvartal således at selskabet nu har 239 mio. betalende brugere. Det kan du læse mere om her.

Der er stor opmærksomhed på elbilproducenten Tesla i dag, da de ventes at komme med regnskab efter endt handel tirsdag aften.

Og her er der særligt 7 spørgsmål, som investorerne gerne vil have svar på, lyder vurderingen fra investeringsøkonom Per Hansen, der repræsenterer handelsplatformen Nordnet. Det kan du læse mere om her.

Tesla-aktien falder tilbage med 0,4 pct. i børsåbningen.

