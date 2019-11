En gruppe ansatte er gået sammen om at lægge sag an mod McDonald's.

De mener nemlig, at de dagligt risikerer at blive udsat for vold, når de er på arbejde.

Det er 17 McDonald's-medarbejdere fra Chicago, der torsdag har indledt sagen mod deres arbejdsplads.

De mener ikke, at McDonald's har været gode nok til at beskytte dem ansatte mod risikoen for at blive udsat for vold under en vagt.

En risiko, som ifølge medarbejderne er meget alvorlig.

De påpeger eksempelvis, at McDonald's-ansatte i Chicago ser sig nødsaget til at ringe 911 (alarmcentralen red.) hele 20 gange dagligt på grund af situationer, hvor de er i fare under en vagt.

Det skriver USA Today.

I sagsanlægget beskriver de 17 medarbejdere forskellige situationer, hvor de har oplevet vold i arbejdstiden.

Episoderne, der er beskrevet, inkluderer bl.a. en kunde, der truede de ansatte med en pistol, en kunde, der tævede en ansat i hovedet med et gulvet-er-glat-skilt, samt en kunde, der urinerede på en ansat.

McDonald's udtaler selv i forbindelse med sagen, at de tager deres ansvar for at skabe et trygt arbejdsmiljø meget alvorligt og netop derfor sørger for træningsprogrammer, der kan medvirke til at skabe tryghed.

Den påstand er Sonia Acuña, som er en af de McDonald's-ansatte, der har lagt sag an mod burgerrestauranten, ikke enig i.

»McDonald's har aldrig sørget for nogen form for træning eller tilbudt støtte i forbindelse med de traumatiske oplevelser, jeg har haft. Vi burde ikke være nødt til at udsætte os selv for vold og skade, for at kunne forsørge vores familier,« siger hun og fortsætter:

»Deres lægger vi sag an mod McDonald's. Det her handler om liv eller død for os.«

I en rapport fra maj, udsendt af National Employment Law Project, står der, at en af grundene til, at McDonald's-ansatte oplever vold i så stort omfang er, at restauranterne ofte har åbent i nattetimerne.

I rapporten står der desuden, at hele 720 voldelige episoder, der har fundet sted på McDonald's, er blevet nævnt i medierne de sidste tre år.