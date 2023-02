Lyt til artiklen

Chile har i over en uge været udsat for voldsomme skovbrande.

Det får nu myndighederne til at indføre et udgangsforbud om natten.

Udgangsforbuddet vil gælde i de områder, der er hårdest ramt, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Samtidig skal forbuddet forhindre tyverier og plyndringer af de mere end 100 berørte hjem.

Der er allerede flere brandmænd, der har mistet livet i kampen mod flammerne. Slukningsarbejdet fortsætter også om natten. Foto: ADRIANA THOMASA Vis mere Der er allerede flere brandmænd, der har mistet livet i kampen mod flammerne. Slukningsarbejdet fortsætter også om natten. Foto: ADRIANA THOMASA

Siden i lørdags har Chile været erklæret i nødretstilstand i flere centrale og sydlige regioner – herunder Nuble og Biobio.

Mere end 47.000 hektar chilensk skov er blevet ædt af flammerne, der er opstået efter en voldsom hedebølge.

24 personer har mistet livet i forbindelse med skovbrandene. I fredags er to brandmænd blevet dræbt i et helikopterstyrt, mens de forsøgte at slukke flammerne.

Fredag kunne den chilenske regering oplyse, at der fortsat er mere end 200 aktive brande, hvor cirka en fjerdedel er ude af kontrol.

Store skovområder står fortsat i flammer i Biobio regionen i Chile. Foto: ADRIANA THOMASA Vis mere Store skovområder står fortsat i flammer i Biobio regionen i Chile. Foto: ADRIANA THOMASA

I Chile er dagstemperaturerne omkring 40 grader, og flere steder er vejene dækket af røgen fra skovbrandene.

Dette er med til at besværliggøre slukningsarbejdet, der har stået på i over en uge. Derfor er der også sat 2300 brandmænd og 75 fly ind i kampen mod skovbrandene.