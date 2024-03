Han spiste kun nogle få jordbær, men de kostede ham livet.

En otteårig dreng er død efter, at han fik serveret nogle bær på Madisonville North Hopkins High School i USA.

Det skriver 14 NEWS.

Drengen fik et voldsomt udslæt, og hans forældre kørte ham på skadestuen.

Efter et par timer blev han sendt hjem, men næste morgen var han bevidstløs.

Forældrene bragte ham til hospitalet igen, men drengens liv stod ikke til at redde.

Ifølge Denise Beach, der er direktør for Hopkins County Health Department, har en foreløbig obduktionsrapport vist, at der var tale om 'en isoleret allergisk reaktion'.

Men drengen var ikke den eneste, der udviste symptomer efter at have spist disse jordbær.

En talsmand for politiet siger til 14 NEWS:

»Under vores efterforskning fortalte flere hospitalsansatte, at andre elever var mødt op og havde klaget over udslet og andre symptomer.«

Heldigvis har der ikke været flere dødsfald.

På sociale medier er der mange spekulationer om, at der kan have været narkotika eller forurening indblandet.

Til det siger politiet:

»Der er intet, som tyder på, at stoffer har spillet nogen rolle i det her.«

Jordbærrene er blevet sendt til et laboratorium for at blive analyseret nærmere, og man afventer stadig den endelige obduktion af den otteårige dreng.