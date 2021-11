En plage af næsten bibelske dimensioner har ramt et område i den sydlige del af Egypten.

Her er over 450 mennesker på kort tid blevet stukket af skorpioner, og i tre tilfælde har det medført døden for de ramte.

Ifølge britiske BBC skal forklaringen søges i, at området omkring byen Aswan på det seneste har været ramt af voldsomt uvejr med hagl- og tordenbyger.

Den kraftige nedbør har skyllet de små leddyr væk fra deres naturlige skjulesteder og eksempelvis ud i byernes gader, hvor de så forsøger at skjule sig tæt på mennesker og menneskeboliger.

Ifølge det egyptiske sundhedsministerium har man forsøgt at tage højde for skorpiontruslen ved at forsyne sundhedsklinikker i landsbyer nær bjerge og ørkenområder med ekstra doser af modgift mod skorpionstik.

Samtidig har man også været nødsaget til at flytte personale væk fra coronavaccinationer for at kunne behandle de mange patienter med skorpionstik.

I forsøget på at undgå for mange nye skorpionstik har myndighederne også opfordret beboerne i de berørte området til at blive hjemme og undgå områder med mange træer.

De kraftige regnskyl har nemlig også tvunget mange slanger til at forlade deres normale skjulesteder, så der nu er en større risiko for at møde dem som menneske.

Nogle af skorpion-arterne i Egypten hører til blandt de mest giftige i verden. Eksempelvis kan gift fra de store fedthaleskorpioner, der kan blive op til 10 cm store, slå et menneske ihjel på mindre end en time.

Her kan de ubehagelige symptomer i alvorlige tilfælde være blandt andet besværet vejrtrækning og kramper i musklerne.

Cirka 25 af verdens omkring 1.750 kendte skorpionarter er giftige nok til at dræbe.