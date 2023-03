Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lige nu afventer USA tirsdagens komme med stor nervøsitet.

Her har Donald Trump selv forudsagt, at han vil blive anholdt i forbindelse med en sag om tys-tys-penge til en pornostjerne. Men det er langtfra den eneste sag, den tidligere præsident har mod sig.

Hvis Donald Trump har ret, så bliver tirsdag en historisk dag i USA.

For det første er der ikke i landets mangeårige historie en sag, hvor en nuværende eller tidligere præsident er blevet anholdt.

Samtidig frygter myndighederne, hvad de mest hardcore Trump-støtter kan finde på, hvis deres præsident pludselig har håndjern på.

Men det er langtfra den eneste sag, hvor den tidligere præsident kan ende med at blive straffet for sine gerninger.

Faktisk har Donald Trump gennem de seneste år haft 23 civile eller offentlige sager og undersøgelser mod sin person eller sine selskaber.

De går fra alt fra stormløbet på Kongressen over bestikkelse af en pornostjerne til søgsmål af familiemedlemmer. Her får du et kort overblik over de mest markante sager, Trump kæmper mod.

Stormløbet mod Kongressen

Sådan så det blandt andet ud, da Trump-støtter indtog Kongressen 6. januar 2021. Foto: Francis Chung/POLITICO Vis mere Sådan så det blandt andet ud, da Trump-støtter indtog Kongressen 6. januar 2021. Foto: Francis Chung/POLITICO

Hele verden har kunnet følge med i de såkaldte 6. januar-høringer, hvor et udvalg i den amerikanske kongres bestående af syv demokrater og to republikanere i flere måneder gennemgik, hvad der ledte til stormløbet.

Her fik Donald Trump en hovedrolle, da han opfordrede en stor folkemængde, der var samlet i Washington D.C. for at protestere mod valgresultatet få måneder inden, til at marchere mod The Capitol. Her var Kongressens medlemmer netop i gang med at godkende valget af Joe Biden som præsident.

Den offentlige undersøgelseskomité har anbefalet, at der føres en sag mod Trump. Samtidig har det amerikanske justitsministerium gang i en lignende undersøgelse, hvor hundredvis af deltagere i demonstrationen har fået domme.

Endnu er der ingen officiel sag mod Trump. Og det er ikke sikkert, der kommer en.

Mar-a-Lago

Trump-støtter foran den tidligere præsidents hjem Mar-a-Lago i Florida. Foto: JOE RAEDLE Vis mere Trump-støtter foran den tidligere præsidents hjem Mar-a-Lago i Florida. Foto: JOE RAEDLE

Det var nærmest som en bombe, der sprang, da nyheden kom 8. august 2022. FBI havde indtaget Trumps Florida-hjem, det berømmede Mar-a-Lago, hvor de i timevis ledte efter dokumenter, som den forhenværende præsident på ulovlig vis skulle have taget med sig fra tiden i Det Hvide Hus.

11.000 dokumenter blev konfiskeret. Omkring 100 af dem var stemplet 'klassificeret', mens nogle af dem var 'tophemmelige'.

Umiddelbart står det ikke klart, hvad de mange dokumenter indeholder. Men der var historier fremme om, at der blandt andet var oplysninger om fremmede magter og atomkraft i nogle af dem.

Sagen om de mange Trump-dokumenter i Mar-a-Lago er stadig ganske ny. Og derfor er det ikke til at sige, om der vil komme en retsforfølgelse af Trump. Men sagen er en aktiv, kriminel efterforskning af FBI og justitsministeriet.

Telefonopkaldet til Georgia

Arizona House Speaker Rusty Bowers, Georgia Secretary of State Brad Raffensperger and Georgia Secretary of State Chief Operating Officer Gabriel Sterling are sworn in to testify to the fourth of eight planned public hearings of the U.S. House Select Committee to investigate the January 6 Attack on the U.S. Capitol, on Capitol Hill in Washington, U.S. June 21, 2022. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Arizona House Speaker Rusty Bowers, Georgia Secretary of State Brad Raffensperger and Georgia Secretary of State Chief Operating Officer Gabriel Sterling are sworn in to testify to the fourth of eight planned public hearings of the U.S. House Select Committee to investigate the January 6 Attack on the U.S. Capitol, on Capitol Hill in Washington, U.S. June 21, 2022. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: JONATHAN ERNST

Da Donald Trump forsøgte at få præsidentvalget i 2020 vendt til sin fordel, var delstaten Georgia et af de steder, han så mod.

Men den tidligere præsident har muligvis brudt loven, da han og en række af hans nærmeste forsøgte at få omstødt resultatet, der som bekendt faldt ud til Joe Bidens fordel.

Ikke mindst et telefonopkald til Georgias topembedsmand Brad Raffensperger, der var ansvarlig for at godkende valghandlingen, har været med til at bringe Trump i problemer. Her sagde han, 'jeg vil bare finde 11.780 stemmer' med henvisning til det antal, han manglede for at vinde delstaten.

Georgia nedsatte efterfølgende en såkaldt 'grand jury', som skulle se nærmere på anklagerne mod Trump. De har afsluttet deres arbejde, men resultatet er endnu ikke offentliggjort. Der kan fortsat komme retlige tiltag mod Trump, men der er fortsat lang vej.

Pornostjernen fra New York

Stormy Daniels, pornostjernen, som siger, at hun har haft en affære med Trump. Foto: ROBYN BECK Vis mere Stormy Daniels, pornostjernen, som siger, at hun har haft en affære med Trump. Foto: ROBYN BECK

Det er den aktuelle sag, som har fået USA på den anden ende.

Pornostjernen Stormy Daniels, som har erkendt at have haft et forhold til Trump, mens han var gift, skal ifølge anklagerne have modtaget et større beløb for at tie om affæren.

I forbindelse med Stormy Daniels-sagen nægter Trump sig skyldig. Men der er både en civil sag, som ikke kan ende med fængselsstraf, og en offentlig sag, som kan ende med fængselsstraf.

Og det er netop derfor, Trump lørdag skrev på sit eget sociale medie, Truth Social, at han forventer at blive anholdt tirsdag. Sagen er nemlig nået så langt, at en anholdelse, hvis den skulle finde sted, kunne ske i denne uge.

Ingen ved det. Alle venter i spænding.