Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rygterne om det har floreret længe – og det har været en offentlig hemmelighed, at det forholdt sig sådan.

Nu indrømmer den russiske forretningsmand Jevgenij Prigozjin offentligt, at det er ham, der stod bag den berygtede Wagner-gruppe.

Det skriver det statsdrevne russiske nyhedsbureau RIA.

Det har længe været kendt, at det er Prigozjin – der også er kendt som 'Putins kok' – der stod bag Wagner-gruppen, som driver en hær af lejesoldater, men han har aldrig selv bekræftet det.

Før nu.

Jevgenij Prigozjin med Putin i 2010. Foto: Alexei Druzhinin Vis mere Jevgenij Prigozjin med Putin i 2010. Foto: Alexei Druzhinin

Ifølge RIA fortæller den russiske forretningsmand i en udtalelse, at han oprettede gruppen, som senere blev kendt som Wagner, tilbage i 2014.

Prigozjin hævder, at det var det påståede 'folkemord på den russiske befolkning i Donbas' (det østlige område af Ukraine), der fik ham på de tanker i den periode, og han forsøgte derfor – sammen med andre forretningsfolk – at rekruttere en gruppe, der ville kunne beskytte russerne.

Det gik dog op for ham – hævder han – at mange af dem, der var forsamlet på træningsfaciliteterne var 'svindlere', mens andre hyrede frivillige for at sende dem afsted i deres sted.

Ifølge hans egen udtalelse besluttede han sig derfor for at gøre noget ved det og i stedet finde specialister, der kunne hjælpe:

»Fra det øjeblik, 1. maj 2014, blev en gruppe patrioter født, som senere fik navnet BTG Wagner. Det var udelukkende takket være deres mod, at befrielsen af ​​Luhansk lufthavn og mange andre territorier blev mulig, og LPRs og DPRs skæbne ændrede sig radikalt,« siger Prigozjin med henvisning til Folkerepublikken Luhansk og Folkerepublikken Donetsk.

Forleden vakte det ifølge VG opsigt, da det kom frem, at Prigozjin – der er pro-Kreml – var begyndt at rekrutterede fængselsfanger til sin hær.

Prigozjin er blevet en af Ruslands rigeste mænd ved at åbne en kæde af hotdog-butikker og efterfølgende opbygge et fødevareemperium.

Han er også en af Putins nærmeste allierede, og da hans selskab leverede cateringmad til Kreml, fik han tilnavnet 'Putins kok'.

Wagner-gruppen beskrives ofte som et netværk af russiske lejesoldater.

Gruppen blev kendt i 2014, da den hjalp det russiske militær i annekteringen af Krim-halvøen. Siden har gruppen været involveret i konflikter i blandt andet Syrien, Mozambique og Sudan – og lejesoldater fra gruppen er også involveret i den russiske krig i Ukraine.