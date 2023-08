Det er ikke kun turisterne, der i disse dage flokkes om Colosseum i Rom.

Byen kæmper nemlig også med et stigende antal ubudne gæster.

Rotter.

Ifølge BBC er der denne sommer rekordmange rotter i Rom på grund af hedebølgen.

De lever af affald, som især turister efterlader på gaderne.

(ARKIV) Flere turistattraktioner, herunder Colosseum er hårdt ramt af rotteproblemer. Foto: Remo Casilli/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere (ARKIV) Flere turistattraktioner, herunder Colosseum er hårdt ramt af rotteproblemer. Foto: Remo Casilli/Reuters/Ritzau Scanpix

Det har fået Roms borgmester Roberto Gualtieri til at iværksætte en række tiltag, der skal gøre op med den ubehagelige plage.

Der har ifølge BBC været en 'ekstraordinær indsats' for at rydde byens gader for skrald.

Situationen er ifølge Sabrina Alfonsi, der står i spidsen for indsatsen, nu under kontrol, men oprydningen fortsætter næste weekend også.

Myndighederne mener, der lever syv millioner rotter i Rom.

Det vil sige 2.5 rotte per indbygger.