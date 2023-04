Røgskyen, som lørdag morgen tårnede sig op over havnebyen Sevastopol, skyldtes ifølge den russiskindsatte borgmester, Mikhail Razvozjajev, et droneangreb.

Først på dagen var det småt med yderligere oplysninger, men nu er der kommet flere informationer om angrebet, og hvilke skader det har ført til.

Ifølge Mikhail Razvozjajev var det et olielager, som blev angrebet, og indtil videre er fire olietanke brændt ned. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Han fortæller videre, at det var to 'fjendtlige droner', der stod bag. Han specificerer ikke, hvilken fjende dronerne kommer fra.

Ifølge den russiskindsatte guvernør for Krim, Sergej Aksjonov, var der dog flere droner med i angrebet.

Rusland skulle således være lykkedes med at skyde en tredje drone ned, mens en fjerde lykkedes med at blive deaktiveret.

Ingen skulle være kommet til skade under det af Rusland påståede droneangreb.

Mikhail Razvozjajev hævder, at 'situationen er under kontrol', men tilføjer, at 'det tager tid at inddæmme branden', idet brandstofmængden i tanken er stor.

Ukraine har ikke oplyst, om landet står bag det påståede droneangreb.

Sevastopol er en strategisk vigtig by, da den er hovedkvarter for den russiske sortehavsflåde.