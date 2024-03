Constance Martens nyfødte datter blev fundet død i en indkøbspose. I et skur.

Men den 36-årige britiske kvinde understreger, at hun ikke havde dumpet barnet dér – i vinterkulden – for at skille sig af med hende.

Datteren var allerede død, lød forklaringen onsdag i retten, skriver Sky News.

»Det er frygteligt, jeg ved det. Men det eneste, jeg kan sige, er, at hvis nogen dør, er den umiddelbare reaktion panik,« sagde Constance Marten:

»Hun blev ikke dumpet nogen steder. Hun var hele tiden sammen med os.«

Det er cirka et år siden, at offentligheden fik kendskab til det opsigtsvækkende sag, hvor Constance Marten sammen med kæresten Mark Gorden var på flugt i de første måneder af 2023.

Sagen begyndte med en udbrændt bil i begyndelsen af januar, hvor politiet hurtigt konstaterede, at der havde fundet en fødsel sted.

Efter en stor og lang eftersøgning blev parret arresteret i Brighton i slutningen af februar.

Lige af den lille pige, Victoria, blev fundet få dage senere i skuret.

Men selv om de undervejs havde boet i telt og altså opholdt sig udendørs i de kolde vintermåneder med et nyfødt barn, gav Constance Marten onsdag i retten udtryk for, at der ikke var noget forkert i det.

»Jesus overlevede i en lade,« som hun sagde.

Hun fortalte også, at beduiner vandrer gennem ørkener med deres børn.

»Overalt i verden lever folk med deres børn under sådan nogle forhold. Der er lande uden centralvarme, og babyer tilbringer timevis udenfor. Så længe dit barn får omsorg of kærlighed...« sagde kvinden.

Tidligere har hun fået tvangsfjernet fire børn, og hun frygtede for, at det ville ske igen.

Det var derfor, parret levede i et telt og gjorde alt for at undgå myndighederne, lød det videre.

»Men det var et pitstop. Vi havde ikke tænkt os at være der i flere måneder,« sagde Constance Marten:

»Vi gemte os for hele den britiske befolkning, fordi jeg var bange for, at Victoria skulle blive fjernet fra mig.«

Retssagen er endnu ikke slut. Parret har afvist alle anklager om blandt andet manddrab ved groft uagtsomhed og børnemishandling.