Knivoverfaldet skete på åben gade lørdag eftermiddag i den britiske storby Bradford.

Den 27-årige kvinde døde efterfølgende af sine kvæstelser på hospitalet.

»Det er en chokerende hændelse, som er sket i fuld dagslys i et travlt område af Bradford foran adskillige vidner,« som politichef Stacey Atkinson fra West Yorkshire Police siger ifølge Telegraph.

Men alligevel lykkedes det gerningsmanden at slippe væk.

Og en decideret menneskejagt er nu sat i gang efter lørdagens drab.

Ifølge politiet skete det kl. 15.21 i den centrale del af byen.

»En ung kvinde har mistet livet under det mest forfærdelige omstændigheder, og vi har et omfattende arbejde i gang for at lokalisere og arrestere den ansvarlige mand, der menes at have kendt offeret,« siger Stacey Atkinson fra West Yorkshire Police:

»Forståeligt nok vil episoden skabe bekymring i lokalsamfundet, og jeg vil derfor forsikre om, at vi arbejder utrætteligt på at efterforske denne forfærdelige forbrydelse og for at bringe den ansvarlige for retten.«