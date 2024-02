I 2018 gennemlevede den amerikanske skuespiller Jim Carrey ti minutter, som han var overbevist om var de sidste i hans liv.

Det skriver Dagbladet.

I 2018 var Carrey på Hawaii, da hans assistent ringede. Assistenten begyndte at græde i røret og fik sagt »raketterne kommer«.

Det var kort efter, at alle beboerne på Hawaii havde modtaget en sms om, at alle beboere omgående skulle søge dækning.

»Ballistisk missil trussel med retning mod Hawaii. Søg omgående dækning. Dette er ikke en øvelse,« stod der i den ildevarslende besked, som stammede fra landets myndigheder.

Den nu 62-årige amerikanske skuespiller fortæller, at I de følgende ti minutter var han stensikker på, at han skulle dø og at Nordkorea havde affyret et atommissil mod Hawaii.

Det fortæller han til The Tonight Show med Jimmy Fallon.

Her fortæller han, at han først gik i panik, mens han sad i sin bil. Herefter begyndte han at tænke på de mange oplevelser, som han har haft i sit liv og som han beskriver som »vidunderlige«.

Der gik dog ikke lang tid, så gik det naturligvis op for Jim Carrey, at han ikke skulle dø alligevel. Guvernøren på Hawaii forklarede, at »nogen havde trykket på en forkert knap« i forbindelse med vagtskifte.

Sms'en som myndighederne havde sendt ud var en fejl.

»Så blev jeg pissesur,« siger Carrey til Jimmy Fallon med et grin.

Jim Carrey har netop udgivet sin selvbiografi. På forsiden er der et sløret billede af ham selv, som han forklarer blev taget, mens han stadig troede han skulle dø.