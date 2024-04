Er der mon tale om et uheldigt fald? Uagtsomt manddrab? Et overlagt mord?

Teorierne er mange og florerer bredt, efter der er blevet fundet knoglerester af den lille franske dreng Émile i et område, som allerede i sommer blev gennemsøgt flere gange.

Det var en vandrer, der i lørdags gjorde det uhyggelige fund blot få kilometer fra landsbyen Haut-Vernet, som den lille dreng forsvandt sporløst fra den 8. juli.

Fundene – der blandt andet tæller et kranie – blev efterfølgende sendt til dna-test, og søndag kunne de franske myndigheder offentligt oplyse, at der var tale om den savnede dreng.

Her ses et billede ud over landsbyen den 31. marts, efter der i lørdags blev fundet knoglerester af den savnede dreng Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede ud over landsbyen den 31. marts, efter der i lørdags blev fundet knoglerester af den savnede dreng Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Der er foreløbigt ikke meldt noget ud om en mulig dødsårsag.

Flere spekulerer dog nu i, hvad der mon kan være sket – særligt fordi man i sommer gennemsøgte hele nærområdet for at finde ham.

Det bragte også det franske politi forbi det område, hvor knogleresterne nu er blevet fundet.

Til BFM TV fortalte Marie-Laure Pezant, der er talskvinde for Gendarmerie Nationale, søndag, at fundet blev gjort i et område, »som allerede var blevet inspiceret flere gange«.

På spørgsmålet, om man kunne have misset knoglerne dengang, svarede hun:

»Vi kan potentielt have overset dem.«

Hun henviser til, at områdets terræn gør, at man kan have overset det.

»Det er en lille mulighed, men den eksisterer,« fortalte Marie-Laure Pezant.

Dog tilføjede hun også, at der umiddelbart ikke er noget, der tyder på, at knoglerne var der på tidspunktet for eftersøgningen.

»Vi må ikke glemme, at knoglerne kan være blevet deponeret senere. Det kan have været en menneskelig indgriben, et dyr eller vejrforholdene,« forklarede hun søndag til BFM TV.

Til samme medie fortæller også en unavngiven soldat, som har deltaget i eftersøgningen, at fundet skete i et område, som ifølge de lokale kaldes 'les 4 chemins'.

»Det er et område, der er blevet gennemsøgt og finkæmmet mange gange,« forklarer soldaten.

Spørger man Jacques-Charles Fombonne, der er tidligere chef for gendarmeriets nationale uddannelsescenter for det retshåndhævende politi, tror han umiddelbart mest på, at liget af den lille dreng kan være blevet flyttet.

På en eller anden måde.

»I betragtning af de ressourcer, der blev sat ind, er det svært at forestille sig, at de (efterforskerne, red.) ville have overset liget, selv hvis det var begravet ret dybt,« siger han til France Bleu.

Fundet af Émile skete to dage efter, at den franske anklagemyndighed indkaldte drengens familie og andre vidner i sagen til på ny at foretage en form for rekonstruktion af hele hændelsesforløbet.

Under rekonstruktionen blev i alt 17 personer ifølge BFM TV indkaldt i et forsøg på at fastslå deres handlinger i de sidste øjeblikke, før drengen forsvandt.

Til France Bleu vurderer Jacques-Charles Fombonne, at nogen måske kan være blevet »bange« på grund af rekonstruktionen og derfor har forsøgt at skille sig af med liget.

En anden hypotese lyder ifølge det franske medie, at knogleresterne kan være blevet flyttet af et dyr fra det sted, hvor de oprindeligt lå.

På grund af de mange spørgsmål er det ifølge Jacques Morel, general i gendarmeriet og tidligere leder af eftersøgningsenheden i Versailles, nødvendigt at finde hele liget – og også gerne alt det tøj, som drengen var iført, da han forsvandt, da det også kan give nogle spor.

Foreløbigt står det dermed endnu uklart, hvad der helt præcist skete med Émile, efter han forsvandt.

Den 8. juli havde han leget i sine bedsteforældres have i den lille landsby, som nu er blevet lukket ned i en uge – men da de ville hente ham ind, var han væk.

