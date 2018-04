Tim "Avicii" Bergling ønskede at få fred, skriver familien til den afdøde svenske musikstjerne.

Stockholm. Familien til Tim Bergling siger at, den svenske stjerne-dj, der blev kendt under navnet Avicii, "ikke orkede mere" og ville have fred, da han døde i sidste uge 28 år gammel.

Han blev fundet død i Muscat i Oman på Den Arabiske Halvø sidste fredag.

Politiet var hurtigt ude at sige, at der ikke lå nogen forbrydelse bag.

I et åbent brev, som gengives i Aftonbladet, skriver familien, at deres dreng var en stor kunstersjæl, som altid funderede over eksistensen. Men de siger ikke direkte, hvad hans død skyldtes.

Han var en perfektionist med sin elektroniske musik. Han rejste meget og arbejdede så hårdt, at han fik store problemer med stress, fortæller de.

Han sluttede med at turnere i håb om at finde en balance i livet, så han kunne gøre det, han elskede mest: Musik.

- Han kæmpede virkelig med tanker om Meningen, Livet, Lykken. Nu orkede han ikke mere. Han ville have fred, skriver familien.

Avicii slog igennem på verdensplan i 2011 med singlen "Levels". Blandt hans andre store hits var "Hey Brother" og "Wake Me Up", der begge toppede hitlisterne i flere lande.

I 2016 meddelte den svenske stjerne i et åbent brev på sin hjemmeside, at han ikke længere ville optræde live. Han forklarede, at han havde lært sig selv bedre at kende, og at der var andre ting, han ville med sit liv.

Han havde fået problemer med helbredet på grund af alkoholproblemer.

- Tim var ikke skabt for det maskineri, han havnende i, han var en ømskindet dreng, som elskede sine fans, men afskyede rampelyset, fortæller familien.

