Man var mildest talt ikke begejstret for EU-landene og G7-landene i Kreml.

For da de lande i starten af december tog beslutningen om, at man ville lægge et prisloft på 60 dollar for en tønde russisk olie, så var Dmitrij Peskov, talsmand for den russiske præsident, Vladimir Putin, ude med riven.

»Vi vil ikke acceptere dette prisloft,« lød det dengang fra Dmitrij Peskov.

Og nu har Vladimir Putin ifølge Reuters underskrevet et dekret, der forbyder eksport af russisk olie til de lande, som tilsluttet sig aftalen om et prisloft på 60 dollar for en tønde russisk olie.

Det træder i kraft den 1. februar i 2023 og løber frem til den 1. juli 2023.

Rusland er verdens næststørste eksportør af råolie.

Det vestlige prisloft skal være med til at presse Rusland økonomisk. En stor del af den krig, som russerne fører i Ukraine, er finansieret af indtægter fra oliesalg.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, var heller ikke helt oppe og ringe, da G7 og EU-landene indgik aftalen og kaldte det en »svag position.«

G7 består af syv af verdens førende industrilande. Medlemmerne er USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Canada.