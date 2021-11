Migrantkrisen spidser til. Hviderusland truer med at lukke for gassen til Europa, og flere lande advarer om muligheden for en væbnet konflikt. B.T besøgte torsdag orkanens øje – Polens lukkede område.

Polen har afspærret et større område op mod Belarus' grænse. Den polske regering har erklæret det for et katastrofeområde, og dermed kan myndighederne meget belejligt holde både medier og nødhjælpsorganisationer ude.

B.T. besøgte området op til den forbudte røde zone torsdag. Det var ikke til at få noget ud af grænsebetjentene, der holder vagt langs med zonen, men flere steder så B.T.s udsendte hundepatruljer og biler, der kørte op og ned ad veje og stier. Formodentlig for at finde nogle af de migranter, der er lykkedes med at komme gennem pigtrådshegnet.

Flere hundrede har de seneste dage forsøgt at klare turen gennem den røde zone. De polske myndigheder gør deres, for at det ikke skal lykkes. B.T.s køretøj blev stoppet og grundigt undersøgt, formodentlig for at se, om der var migranter om bord.

Heril og ikke længere. Polen har forbudt prssen adgang til den såkaldte røde zone op mod grænsen til Hviderusland.

Der gik torsdag rygter om at polsk politi havde anholdt flere journalister, der var kommet på den gale side af den røde zone, og at disse journalister havde fået store bøder.

Flere nødhjælpsorganisationer har protesteret over det, de ser som et klart brud på både Genevekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som forbyder at sende mennesker tilbage til områder, hvor deres liv eller sundhed er i fare.

»Vi kræver, at Polen stopper med ulovligt at sende asylansøgere tilbage fra Polens grænser, og at man holder op med at forsøge at legitimere disse brud på konventionerne. Polen skal også hæve den unødvendige undtagelsestilstand, der umuliggør at få livsnødvendig nødhjælp ind i området,« skriver organisationen Euro-Med i en pressemeddelelse.

Det er i dette skovområde mellem Hviderusland og Polen, at migranterne forsøger at klare turen til EU. Foto: BelTA

Øjenvidneberetninger fra den røde zone beretter om særdeles hårdhændet håndtering af migranterne af de polske betjente. Migranterne bliver ifølge disse øjenvidneberetninger både tævet, bliver frataget penge og papirer og bliver så mod deres vilje smidt tilbage til Hviderusland.

En serbisk journalist, som B.T. talte med i området, fortalte om polsk klapjagt på migranterne og gennemsøgninger af landsbyer i området uden for den røde zone. Helt op til byen Bialystok næsten 50 kilometer fra den røde zone, så B.T.s udsendte torsdag eftermiddag hundepatruljer i skovene.

Indtil videre støtter EU dog op om Polens strategi og peger i stedet fingre ad Hviderusland, der ses som skurken, der bevidst bruger migranter som en slags menneskelige våben, der sendes mod EU.

I Bruxelles diskuteres det, om man nu skal indføre økonomiske sanktioner mod Hviderusland i form af personlige sanktioner mod en række højtstående personer rundt om præsident Lukashenko.

Belarus' præsident truede torsdag med at slukke for gassen til Europa, hvis EU gør alvor af truslerne

Migrantkrisen tager til og har nu fået et storpolitisk islæt. Både NATO og USA har fordømt det, de kalder Belarus' hybridangreb på Europa.

Letland og Litauen kom torsdag med en markant advarsel:

»Sikkerhedskrisen, der udfolder sig lige nu ved vores grænser mod Hviderusland, er stærkt alarmerende. Krisen udgør en alvorlig trussel mod europæisk sikkerhed,« lød en pressemeddelelse fra de baltiske lande.

Grænsen mellem Hviderusland og EU er nu øjet i en politisk storm, og alt imens verdens stormagter puster sig op over for hinanden, så forsøger migranter fra Afghanistan, Syrien og Irak stadig at komme gennem pigtråden og Polens røde zone til det, de håber, vil være en bedre fremtid i Europa.