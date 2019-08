Verdens lunger brænder. Verdens iltforsyning i brand.

Overskrifter, der har skabt frygt i hele verden, og som er blevet delt af medier, politikere og kendte på baggrund af en statistik om, at Amazonas står for 20 procent af verdens ilt. Men ingen ved, hvor den statistik stammer fra, og det lader til, at tallet er forkert.

Matematisk set er det umuligt for Amazonas at producere så meget oxygen, udtaler Jonathan Foley, der er tidligere direktør for Californiens Videnskabelige Akademi og grundlægger af et forskningsprojekt om klimaforandringer.

Han siger til det anerkendte nyhedsmedie Forbes, at tallet måske kan være opstået, fordi det er kendt, at alle tropiske skove i verden producerer 20 procent af den ilt, der bliver dannet i landområder.

Rekordmange brænde i Amazonas er en trussel mod klimaet, dyr- og planteliv, men ikke verdens iltforsyning, udtaler eksperter.

Kombinerer man den oxygen, der bliver produceret på land og i verdens have, så står de tropiske skove samlet set kun for 10 procent.

Dermed mener Jonathan Foley kun, det er muligt, at Amazonas alene kan stå for omkring seks procent af verdens samlede oxygenproduktion.

Han understreger dog, at man ikke skal underkende, hvor vigtig regnskoven i Amazonas er for miljøet. Skovene lagrer kulstof (carbon, red.), og når de brænder, bliver den kulstof frigivet. Det er med til at opvarme atmosfæren og bidrager dermed til klimaforandringerne.

»Jo mere carbon, der forsvinder fra atmosfæren og bliver lagret i noget mere stabilt, desto bedre. Og skove er en god måde at lagre carbon på,« udtaler Robin Chazdon, der er professor på University of Connecticut til Forbes.

Brandene i Amazonas har nået et rekordhøjt antal melder NASA på baggrund af deres satellitovervågning.

Udover at lagre kulstof er Amazonas også kendt for sin biodiversitet. Regnskoven er beboet af tusindvis af forskellige dyre- og plantearter, og fortsætter Amazonas med at brænde, er de arter i alvorlig fare.

Iltforsyningen, der produceres i Amazonas, er altså det, vi ifølge eksperter, skal bekymre os mindst om, når vi taler om de uhyggelige brænde.

Der er rigeligt med ilt i atmosfæren. Selv hvis Amazonas blev fuldstændig ødelagt, ville verdens iltforsyning ikke være i fare, udtaler Jonathan Foley.

»Amazonas er uvurderlig og tabet af skov er et kæmpe problem i forhold til klimaforandringer, biodiversitet og de folk, som bor der. Men vi kan strege bekymringer for verdens iltforsyning af dommedagslisten,« siger han til Forbes.