De anser det som en 'seriøs trussel' og som 'meget farligt'.

Derfor er de russiske tropper – efter sigende – i fuld gang med at udbygge skyttegravslinjer og opsætte andre forsvarsværker på den østlige side af Dnepr-floden ved den ukrainske by Kherson.

Årsagen er, at det russiske militær ifølge den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) 'tydeligvis betragter en ukrainsk modoffensiv på tværs af Dnepr og/eller via Kinburn (en landtange i Mykolajiv-regionen) som mulig og meget farlig'.

Det skriver tænketanken i sin seneste analyse af situationen i Ukraine.

Arkivfoto af den ødelagte Antonivskyi-bro over Dnepr-floden i Kherson. Foto: STRINGER

Ifølge tænketanken peger flere ting i retning af, at det russiske militær vurderer, at de ukrainske styrker kunne finde på at udføre en modoffensiv i den østlige Kherson-region, efter de genvandt kontrollen over den vestlige del af regionen tidligere på måneden.

Hvis de ukrainske styrker krydser floden og rykker frem i den vestlige del også, vil det ifølge ISW kunne 'true alle de kritiske jordforbindelseslinjer fra Krim til fastlandet (Rusland, red.)'.

Derfor har de russiske styrker siden begyndelsen af oktober været i gang med at udgrave skyttegrave og opsætte panserværnsforsvar i den østlige del af regionen, lyder det i analysen:

»De russiske tropper forbereder sig enten på at forsvare sig i dybden eller på at udføre operationelle eller strategiske forsinkelses-operationer,« vurderer ISW:

»De russiske styrker forventer tydeligvis ikke at kunne forhindre de ukrainske styrker i at komme over floden, og russerne prioriterer heller ikke forsvarspositioner for at stoppe en sådan krydsning.«

Ifølge ISW ser russerne ud til at tage situationen meget alvorligt:

»De russiske forsvars-positioner tyder på, at den russiske militærledelse betragter muligheden for en ukrainsk modoffensiv over Dnepr-floden som en alvorlig trussel,« lyder det.

Det tyder dog ifølge ISW ikke på, at de russiske styrker forventer at kunne holde deres forsvarspositioner på selve landtangen Kinburn.

Dog håber de russiske tropper sandsynligvis på, at man kan forhindre ukrainerne i at rykke helt frem til Kherson via landtangen.

»De lagdelte forsvarslinjer giver de russiske styrker flere tilbagefaldspositioner, hvis én forsvarslinje falder, mens resten forbliver intakte,« oplyser ISW.

Derudover vurderer tænketanken, at de russiske styrker i større grad vil forsøge at 'forsinke' i de ukrainske styrkers eventuelle fremrykning, frem for at forsøge at stoppe den helt.

»De russiske styrker vil formentlig forsinke, indtil de kan indsætte flere forstærkninger for enten at stoppe eller bremse de ukrainske styrker i at bryde igennem sekundære og tertiære forsvarslinjer, der beskytter kritiske kommunikationslinjer til både Krim og til det vestlige Zaporizjzja-region,« skriver ISW i analysen.

Tænketanken oplyser, at man ikke kan sige noget om, hvorvidt de ukrainske styrker reelt går med planer om at udføre en modoffensiv på den østlige side af Dnepr-floden.

Dog står det ifølge ISW klart, at det russiske militær vurderer det til at være en mulighed.