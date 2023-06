Sociale medier er influenceres platforme til at inspirere deres følgere.

Men i Kina har en 21-årig kinesisk influencers død nu sat gang i debatten om, hvordan den kinesiske influencer-industri skal reguleres.

Det skriver CNN.

Den 21-årige influencer, der går under navnet Cuihua, er angiveligt afgået ved døden, mens hun deltog i en intensiv bootcamp for at tabe 100 kilo - over halvdelen af sin kropsvægt.

Cuihua havde sine følgere med på vægttabs-rejsen via det sociale medie Douyin - den kinesiske udgave af TikTok.

Billederne og videoerne af træningen er ifølge CNN blevet fjenet fra det sociale medie.

Ifølge CNN har dødsfaldet ikke blot sat gang i debatten, men også fået statsmedierne i Kina til at advare mod riskoen ved at deltage i vægttabslejre samt bekymringer om presset på kvinder for at overholde skønhedsstandarder.

21-årige Cuihua skulle ud fra rapporter fra China National Radio have meldt sig på flere bootcamps for at tabe sig hurtigere.

Den seneste blot to dage før sin død i Shaanxi provinsen – her skulle Cuihua have valgt at begrænse sin kost samtidig med den intense træning, skriver CNN.

Ifølge CNN har flere kinesiske statsmedier ligeledes skrevet, at Cuihuas familie nu har modtaget kompensation fra den camp hun, deltog på kort inden sin død.

Chinese Social Media Influencer Cuihua Dies At Weight Loss Camp While Starving Herself Trying To Lose 100kg pic.twitter.com/HIiBCNBeAt — The Voice Of Port Harcourt (@TheVoiceOfPHC) June 18, 2023

Dødsfaldet af den blot 21-årige Cuihua er det andet dødsfald af en ung influencer på få uger.

I slutningen af maj livestreamede en ung mand sig selv drikke stærk spiritus – han blev fundet død kun få timer efter.

De to dødsfald har nu sparket gang i debatten om at få undersøgt den kinesiske industri for influencere og vægttab.

De lokale myndigheder i Shaanxi-provinsen har meddelt, at både Ciuhuas dødsfald og vægttabs-lejren nu undersøges.