Det er blevet rasende dyrt at tanke, efter brændstofpriserne er øget markant.

Men det er ikke kun privatpersoner, der mærker det på pengepungen, når priserne ryger i vejret.

Ved Molslinjen har man også kunnet mærke de stigende brændstofpriser, siden Rusland invaderede Ukraine. Og det får nu færgeovergangen til at hæve priserne.

Det er de billigste billetter til 199 kroner, der bliver hævet til 249 kroner.

»Molslinjen har en dynamisk prisstruktur. Deri er et punkt, hvor de allerbilligste billetter starter. Det prispunkt justerer vi nu, så de billigste billetter bliver lidt dyrere,« siger Jesper Maack, der er kommunikationschef ved Molslinjen, til B.T.

Molslinjen kommer ikke til at hæve priserne på de øvrige billetter.

»Vi er konkurrent til Storebælt. Broen er jo ikke udsat for højere oliepriser, den bliver ligesom bare liggende, så der er priserne uændret. Derfor kan vi ikke sætte de dyrere billetter ret meget op, for så vil vi miste kunder,« forklarer Jesper Maack.

Molslinjen vurderer, at deres brændstofforbrug bliver cirka 20 procent dyrere i marts måned, end de havde regnet med. Jesper Maack kan ikke give et tal på, hvor mange penge, de normalt bruger på brændstof.

»Heldigvis er omkring 75 procent af vores brændstofindkøb på kontrakter, så vi har sådan set en fornuftig pris på en stor del af vores forbrug. Det er ikke som du og jeg, der får dårlige nerver, når tælleren på tanken går 'bananas'. Sådan tanker vi ikke,« forklarer Jesper Maack og uddyber:

»De sidste 25 procent bliver jo så meget dyrere lige pludselig. Men det er trods alt en mindre del.«

Jesper Maack fortæller, at Molslinjen lige nu oplever at have exceptionelt mange passagerer med deres færger.

De mener, det skyldes, at de stigende oliepriser får folk til at ville spare på kørslen.

»Det er rasende dyrt at køre bil lige nu. Vi har lige så mange gæster, som vi har på en rigtig god sommerdag lige nu. Så det er meget usædvanligt for marts,« siger Jesper Maack, uden dog at kunne sætte et præcist tal på antallet af gæster.

Jesper Maach fortæller, at Molslinjen ikke forventer, at der vil komme yderligere prisstigninger på nuværende tidspunkt.

»Vi forestiller os det ikke, men det afhænger jo rigtig meget af, hvad Putin kan finde på, og hvor lang tid det her kommer til at vare.«

»Ingen kan holde til så høje brændstofudgifter, heller ikke os. Så der kommer et tidspunkt, hvor det kommer til at gøre ondt, og vi er meget konkurrenceudsatte med Storebælt,« afslutter Jesper Maack.